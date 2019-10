SILENZIO, TORNA AGNESE - ALLA "LEOPOLDA 10", RIAPPARE LA MOGLIE DI RENZI, AGNESE LANDINI - L’EX FIRST LADY È RIMASTA IN SILENZIO E NON HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DEI GIORNALISTI CHE LE CHIEDEVANO UN PARERE SULLA SCISSIONE DAL PD - E' RIMASTA ACCANTO ALLA FIGLIA ESTER E A DISTANZA DAI DIVETTI DI "ITALIA VIVA", BOSCHI IN TESTA...

Dal “Corriere della sera”

AGNESE LANDINI ALLA LEOPOLDA 10

Al debutto di Italia viva e al lancio del simbolo della nuova creatura di Matteo Renzi ha assistito anche la moglie del senatore, Agnese Landini. Per i primi due giorni della kermesse, che chiuderà i battenti oggi all' ex stazione Leopolda di Firenze, la ex first lady è rimasta sempre un passo indietro, com'è nel suo stile. Quando i giornalisti le hanno chiesto se ha condiviso la scissione o se è rimasta con il cuore nel Pd, Agnese non ha risposto. Venerdì, accanto alla figlia Ester, ha presenziato in silenzio all' apertura della mostra in ricordo di Tiberio Barchielli: il fotografo scomparso nel 2018 che lavorò con Renzi a Palazzo Chigi.

renzi e agnese landini agnese landini