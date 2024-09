SILVIO DIVIDE ANCHE DA LASSÙ – IL COMUNE DI MILANO FARÀ RICORSO AL TAR CONTRO L'INTITOLAZIONE DELL'AEROPORTO DI MALPENSA A SILVIO BERLUSCONI. LA DELIBERA È STATA APPROVATA DALLA GIUNTA GUIDATA DA BEPPE SALA E PRESTO SARÀ VOTATA ANCHE DAGLI ALTRI COMUNI INTERESSATI – LO SCORSO LUGLIO, SALA SI ERA LAMENTATO CON MARINA BERLUSCONI: “SU MALPENSA NON SI POTEVA ASPETTARE?” – FEDELE CONFALONIERI: “BERLUSCONI NON HA BISOGNO DI ESSERE RICORDATO CON INTITOLAZIONI…”

AEROPORTO MALPENSA INTITOLATO A BERLUSCONI, COMUNE MILANO APPROVA RICORSO

Estratto dell’articolo di www.adnkronos.com

beppe sala

Il Comune di Milano si associa al ricorso contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. "Ci siamo associati al ricorso come altri comuni", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'evento di apertura della Green Week. "Quello che posso dire - ha sottolineato Sala - è che confermo che siamo associati al ricorso, ma per le tempistiche non so ancora dire".

A luglio la notizia del ricorso al Tar contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi da parte di 9 città, aderenti al Cuv, consorzio urbanistico volontario composto da 9 comuni che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa: Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gola Secca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino. […]

BERLUSCONI: CONFALONIERI, LUI NON HA BISOGNO DI INTITOLAZIONI

AEROPORTO DI MALPENSA INTITOLATO A SILVIO BERLUSCONI - VIGNETTA BY VUKIC

(AGI) - "Berlusconi non ha bisogno" di intitolazioni. "Berlusconi e' quello che ha lasciato, a prescindere dal 'ti dedico la via, la piazza'. Berlusconi ha lasciato un' eredita'. A me ha cambiato la vita da cosi' a cosi' e a tanti, forse a tantissimi, a tutti quelli che hanno lavorato con lui ha cambiato la vita. E Berlusconi e' questo".

Lo ha detto Fedele Confalonieri, Presidente di Mediaset, a margine di un evento della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano di cui e' presidente, a proposito del ricorso di alcuni comuni tra cui Milano contro l'intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi, di cui e' stato grande amico.

fedele confalonieri AEROPORTO SILVIO BERLUSCONI - DUTY FREE PIERO FASSINO silvio berlusconi fedele confalonieri adriano galliani alle bermuda nel 1995 aeroporto di malpensa