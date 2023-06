SILVIO, RESTA CON NOI! – IL NUOVO RICOVERO DI BERLUSCONI DESTA PREOCCUPAZIONE NONOSTANTE LE RASSICURAZIONI DEI MEDICI: “ACCERTAMENTI PROGRAMMATI”. TALMENTE “PROGRAMMATI” CHE IL CAV OGGI AVREBBE DOVUTO PRESIEDERE L’INCONTRO CON I MINISTRI DI FORZA ITALIA AD ARCORE – BERLUSCONI, CHE HA QUASI 87 ANNI, È FRAGILE E IMMUNODEPRESSO, A CAUSA DELLA PATOLOGIA ONCOLOGICA DI CUI SOFFRE DA ALMENO UN PAIO DI ANNI, LA LEUCEMIA MIELOMONOCITICA CRONICA: AD ARCORE E’ ASSISTITO H24 E OGNI GIORNO VENGONO CONTROLLATI ED ESAMINATI I PARAMETRI PRINCIPALI...

Estratto dell’articolo di Alessandra Corica per “la Repubblica”

silvio berlusconi

Una «anticipazione» che, spiegano i medici, «non è correlata ad alcuna criticità né allarme» . Anche se un nuovo ricovero, a distanza di appena ventuno giorni dalle dimissioni del 19 maggio scorso, ha subito fatto scattare l’allerta tra Milano e Roma. È tornato in ospedale, al San Raffaele, Silvio Berlusconi: l’ex presidente del Consiglio è stato ricoverato nuovamente ieri pomeriggio nell’ospedale di Milano fondato da don Luigi Verzè, per «l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica», hanno spiegato in un bollettino medico […] i professori che lo seguono, il primario di terapia intensiva, e medico personale del Cavaliere, Alberto Zangrillo, e l’ematologo Fabio Ciceri.

Eppure, il nuovo ingresso in ospedale, a esattamente tre settimane di distanza dalle dimissioni dello scorso maggio, desta sicuramente qualche preoccupazione. Visto che la situazione è delicata: si tratta infatti di un paziente ultraottantenne — Silvio Berlusconi compirà 87 anni il prossimo 29 settembre — molto fragile e immunodepresso, a causa della patologia oncologica di cui soffre da almeno un paio di anni, la leucemia mielomonocitica cronica.

silvio berlusconi esce dall ospedale san raffaele 3

Proprio questa comporta che, quotidianamente, il leader di Forza Italia sia monitorato ad Arcore, dove vi è un’assistenza sanitaria fissa e praticamente ogni 24 ore vengono controllati ed esaminati i parametri principali. Alcuni di questi, in particolare i valori del sangue e dei globuli bianchi (che lo scorso aprile erano schizzati alle stelle, determinando un aggravarsi delle sue condizioni) negli ultimi giorni sarebbero apparsi “mossi”: questo, unito ad alcuni malesseri accusati da Berlusconi, avrebbe fatto aumentare l’attenzione.

il videomessaggio di silvio berlusconi per la chiusura della campagna elettorale 3

Di qui, prima l’esecuzione di una Tac e, poi, la decisione di procedere con il ricovero, nonostante il vertice a pranzo organizzato ad Arcore con i ministri di Forza Italia previsto proprio per oggi. Il summit, gioco forza, è stato annullato e rimandato a data da destinarsi, visto che il nuovo ricovero dell’ex premier durerà qualche giorno […]

Berlusconi è di nuovo ricoverato nel reparto Solventi II, […] lo stesso che, nelle scorse settimane, lo ha accolto per oltre un mese, dopo i 12 giorni trascorsi in terapia intensiva per curare, con massicce dosi di antibiotico, la grave polmonite che si era sviluppata a causa della debolezza immunitaria dovuta alla leucemia. Il Cavaliere viene monitorato in modo continuo e prosegue la chemioterapia per via orale che assume anche a casa a Villa San Martino. In stanza è accompagnato dalla compagna Marta Fascina […]

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO AL SAN RAFFAELE