SILVIO IN THE SKY – L'AEROPORTO DI MALPENSA È STATO UFFICIALMENTE INTITOLATO A SILVIO BERLUSCONI. LO PREVEDE UN’ORDINANZA DELL’ENAC CHE “HA EFFETTO IMMEDIATO” – IL MINISTERO DEI TRASPORTI FA SAPERE CHE LA SOCIETÀ SEA S.P.A.. PARTECIPATA DAL COMUNE DI MILANO, “PROVVEDERÀ AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA NUOVA DENOMINAZIONE” DELLO SCALO – SCAZZO TRA MATTEO SALVINI E IL SINDACO DI MILANO, BEPPE SALA, CHE HA PARLATO DI “MANCANZA DI GARBO ISTITUZIONALE”...

Ora è ufficiale: “L’aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi”. È quanto si legge in una nota ufficiale del ministero dei Trasporti, in cui si legge che l’intitolazione è stata stabilita da un’ordinanza di Enac e che questo atto ha effetto immediato”. La denominazione completa dello scalo lombardo, quindi, diventa Aeroporto internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi.

“La società di gestione Sea provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione” si legge ancora nella nota, in cui si dà anche notizia della “grande soddisfazione” del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

A poco tempo dalla notizia dell’ufficialità dell’intitolazione di Malpensa all’ex premier, è arrivato l’annuncio del Partito democratico, che ha presentato una interrogazione al ministro Salvini. Obiettivo? “Chiarire quale procedura sia stata seguita per l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi – è scritto nel documento – e quali siano le motivazioni per cui non sia stata rispettata la procedura prevista dalla legge 1188/1927, che richiede un periodo di 10 anni dalla morte della persona prima di intitolare un luogo pubblico”.

L’iniziativa del Pd è solo l’ultimo atto di una polemica nata subito dopo la notizia dell’intitolazione al fondatore di Forza Italia. Nei giorni scorsi ha tenuto banco il botta e risposta a distanza tra il sindaco della città Giuseppe Sala e il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

Ad attaccare é stato il primo cittadino che non ha gradito le tempistiche (“una decisione così si prende in 24 ore?”) e soprattutto la decisione di Enac di non confrontarsi con Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, prima di dare l’ok all’intitolazione. “Se questi sono i tempi barbari che stiamo vivendo, ce ne facciamo una ragione, ma non posso essere di certo felice – ha spiegato Sala due giorni fa – Questo a prescindere dall’idea e dal nome, è pazzesco che in Italia una decisione del genere venga presa da un presidente di Enac”. E poi ha chiamato in causa la politica, “correa di un modo di fare del genere”.

Secondo il sindaco l’Ente nazionale per l’aviazione civile avrebbe dovuto come minimo avvisare Sea prima di decidere l’intitolazione, visto che la società, partecipata del Comune, “é lì da anni, lavora e rischia i suoi fondi”.

A replicare al sindaco é stato il ministro Salvini che venerdì aveva annunciato l’ok all’intitolazione e che ha tenuto il punto: “Non ci fermeremo di fronte a insulti, attacchi e offese – ha detto – E al sindaco di Milano Sala dico di dare un attimo di attenzione alla città, di tagliare l’erba nei prati, di chiudere le buche sulle strade, di sistemare il decoro urbano, di garantire la sicurezza evitando che i vigili urbani si occupino solo di tasse e multe”.

Quindi quello che è stato deciso sarà realizzato, “l’areropoto di Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi“, perché “non vedo come la sinistra debba decidere, pur in minoranza, sempre tutto”. Dal governo anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha replicato a Sala definendolo “il temporeggiatore” che “ha finalmente deciso di agire e di affrontare i tanti problemi, da lui mai risolti, di Milano. A cominciare dal più urgente: l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi”, ha scritto ironica sui social. [...]

