SIMUL STABUNT, SIMUL CADENT – UN 80ENNE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA È STATO TRAVOLTO DA UN’AUTO POCHE ORE DOPO IL FUNERALE DELLA MOGLIE: L’ANZIANO AVEVA PARTECIPATO ALLA CERIMONIA FUNEBRE INTORNO A MEZZOGIORNO E, NEL POMERIGGIO, È STATO PRESO IN PIENO DA UNA MACCHINA. TRASPORTATO CON URGENZA IN OSPEDALE, È MORTO DUE GIORNI DOPO…

Estratto dell’articolo di Lucia Landoni per www.repubblica.it

giovanni battista facchinetti

Se n'è andato pochi giorni dopo sua moglie, investito proprio nello stesso giorno del funerale di lei: Giovanni Battista Facchinetti, 80enne di Travagliato (nel Bresciano), aveva dato da qualche ora l'ultimo saluto alla compagna di una vita, Maria Zugno (da tutti conosciuta come Mirella), quando un'auto l'ha travolto.

Ricoverato agli Spedali civili di Brescia in codice giallo, l'anziano è poi rapidamente peggiorato e non si è più ripreso: "Sono sorte delle complicazioni dovute all'età - spiega il sindaco di Travagliato, Renato Pasinetti, che conosce bene la famiglia - E si sa che lo spirito e la volontà di guarire giocano un ruolo fondamentale in questi casi.

Il signor Facchinetti era purtroppo già molto provato dal dolore per la scomparsa di sua moglie e ci ha lasciato a sua volta". Il funerale di Maria Zugno si era tenuto nella mattinata di lunedì 12 dicembre presso la chiesa parrocchiale di Travagliato e intorno alle 17 si è verificato l'incidente fatale per suo marito, che si è poi spento due giorni più tardi.

maria zugno funerale 2

(…)

funerale 1 giovanni battista facchinetti maria zugno funerale 3