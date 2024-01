I SINDACI SI ARRENDONO A FLEXIMAN – SARAH GAIANI, PRIMO CITTADINO DI VILLANOVA, IN PROVINCIA DI PADOVA, ALZA BANDIERA BIANCA - DOPO CHE IL MISTERIOSO UOMO HA SEGATO L’AUTOVELOX ANNUNCIA CHE NON LO REINSTALLERÀ: “DOBBIAMO TENERE CONTO ANCHE DEL DISSENSO DELLE PERSONE. SE C’È CHI ARRIVA A TANTO NON POSSIAMO IGNORARLO” – E INTANTO IL “GIUSTIZIERE” METTE A SEGNO UN ALTRO COLPO A VILLA DEL CONTE: ORMAI SONO QUINDICI GLI AUTOVELOX ABBATTUTI, MA QUESTA VOLTA HA…

Estratto dell'articolo di Roberta Polese per www.corriere.it

AUTOVELOX DISTRUTTO A BERGAMO

E con questo sono tredici. Quindici se entrano nella lista anche i due autovelox di Cadoneghe che però non erano stati «segati» ma fatti saltare con spari ed esplosivo. Fleximan, l’uomo, o il gruppo di uomini, che ha deciso di abbattere gli autovelox del Veneto con un flessibile, ha messo a segno un altro colpo a Villa del Conte, Alta Padovana. Nulla di nuovo sulla «tecnica»: flessibile piazzato a 40 centimetri da terra, scintille, spinta, e il palo che va giù.

mappa degli autovelox tagliati

L’unica novità è la firma: «Fleximan sta arrivando», un messaggio al suo popolo (che lo applaude nei social) e che suona come una promessa: ce ne saranno altri. Un’escalation che ha portato a contare già cinque colpi in una settimana. E data la foga con cui su internet si inneggia a quello che non è nient’altro che un criminale, alcuni sindaci cominciano ad alzare bandiera bianca.

due uomini tagliano un autovelox 6

I sindaci che alzano «bandiera bianca»

Lo dice la presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese, di cui fa parte il Comune di Villa del Conte. «Non credo che lo reinstalleremo - spiega Sarah Gaiani, sindaca di Villanova e presidente della Federazione - in quella stessa strada ce n’è già un altro, e poi dobbiamo tenere conto anche del dissenso delle persone, se c’è chi arriva a tanto non possiamo ignorarlo».

AUTOVELOX TAGLIATO A PASSO GIAU - 2

Anche se significa arrendersi? Evidentemente sì, del resto ogni sindaco fa i suoi conti. «Quegli autovelox erano stati installati perché c’è un rettilineo e la gente correva troppo, so che questa volta fleximan potrebbe aver lasciato una traccia... Quanto a rimpiazzare subito quel dispositivo io credo che non lo faremo, non nego che già in passato i fatti di Cadoneghe ci avevano portato a riflettere».

due uomini tagliano un autovelox 4 AUTOVELOX SEGATO due uomini tagliano un autovelox 2 due uomini tagliano un autovelox 5

[…]

due uomini tagliano un autovelox 3 due uomini tagliano un autovelox 1