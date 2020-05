UNA SINGOLARE COINCIDENZA - PALAMARA ERA INTERCETTATO E UN TROJAN CHE AVEVA TRASFORMATO IL SUO SMARTPHONE IN UNA MICROSPIA ATTIVA H24 - C'È PERÒ UNA CENA CHE NESSUNO HA INTERCETTATO. È QUELLA DEL 9 MAGGIO 2019 IN CUI PALAMARA E CON IL SUO PROCURATORE CAPO, GIUSEPPE PIGNATONE…

[…] Sottoposta all' incrocio di circa tremila chat, migliaia di intercettazioni telefoniche e persino di un trojan, che ha trasformato il suo telefono in una microspia potenzialmente attiva h24, la vita di Luca Palamara è un puzzle dove ogni minuto rappresenta una tessera da incastrare. […] C'è però una cena che nessun trojan ha intercettato. È quella dello stesso 9 maggio 2019 in cui Palamara e con il suo procuratore capo, Giuseppe Pignatone, che è appena andato in pensione e fu dedicata al suo commiato dalla procura. Ve n'è traccia ovunque, a spulciare le carte dell' inchiesta, ma alla fine, bisogna dedurne, poiché Pignatone non ha particolari guarentigie, il trojan non deve aver funzionato. […] Siamo certi che nulla di penalmente rilevante, tantomeno imbarazzante, sarebbe emerso dalle loro conversazioni in una cena di commiato tra amici. Ma il trojan di Palamara, che ha intercettato magistrati di ogni ordine e grado, quella sera fece cilecca.

