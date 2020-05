14 mag 2020 18:03

LA SINTI QUESTA VOCE? - IN PROVINCIA DI VENEZIA, BRUNA HODOROVICH, LA BOSS DI UNA COMUNITA' SINTI NON SOLO HA OTTENUTO IL REDDITO DI CITTADINANZA MA ANCHE LA CASA POPOLARE: UN’INTERA PALAZZINA PER LA SUA FAMIGLIA - LA DONNA E’ ACCUSATO DI AVER MESSO A SEGNO OLTRE 100 FURTI PER UN BOTTINO DI 500 MILA EURO…