SIRIA UNA BRUTTA ARIA - IL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO HA CONFERMATO CHE BASHAR AL ASSAD HA LASCIATO LA SIRIA DOPO ESSERSI DIMESSO DA PRESIDENTE – IL DITTATORE AVREBBE CHIESTO ASILO A DIVERSI PAESI E MOLTI GLIEL’AVREBBERO NEGATO: POTREBBE ESSERE DIRETTO IN AFRICA - IL “NEW YORK TIMES”: “L'IRAN NEL PANICO, PER LORO È COME LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO” - UN SALONE DEL SUO PALAZZO A DAMASCO E’ STATO DATO ALLE FIAMME DAI RIBELLI - IN VIDEO E’ STATO RIPRESO IL SACCHEGGIO DELLA BANCA CENTRALE A DAMASCO - IL LEADER DEI RIBELLI JOLANI ARRIVA A DAMASCO E BACIA LA TERRA… - VIDEO

1. MOSCA CONFERMA, 'ASSAD HA LASCIATO LA SIRIA'

bashar al assad

(ANSA) - Il ministero degli Esteri russo ha confermato che Bashar al Assad ha lasciato la Siria dopo essersi dimesso da presidente. "A seguito dei negoziati tra Assad e alcuni partecipanti al conflitto armato sul territorio della Siria, Assad ha deciso di lasciare la carica presidenziale e ha lasciato il Paese, dando istruzioni per effettuare pacificamente il trasferimento del potere", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri russo. "La Russia non ha partecipato a questi negoziati", si sottolinea nella nota.

2. MOSCA, 'BASI RUSSE IN SIRIA IN ALLERTA MA NON IN PERICOLO'

(ANSA) - "Le basi militari russe in Siria sono in massima allerta ma al momento non vi è alcun pericolo serio per la loro incolumità". Lo afferma il ministero degli Esteri di Mosca.

villa di bashar al assad a damasco saccheggiata foto lapresse

3. MOSCA, ASSAD SI È DIMESSO DALLA CARICA DI PRESIDENTE

(ANSA) - Nel confermare che Assad ha lasciato la Siria, la Russia ha annunciato che il rais "si è dimesso dal suo incarico" da presidente. "A seguito dei negoziati tra Assad e alcuni partecipanti al conflitto armato sul territorio della Siria, Assad ha deciso di lasciare la carica presidenziale e ha lasciato il Paese, dando istruzioni per effettuare pacificamente il trasferimento del potere", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri russo. "La Russia non ha partecipato a questi negoziati", si sottolinea nella nota.

4. UN SALONE DEL PALAZZO DI ASSAD A DAMASCO DATO ALLE FIAMME

ribelli siriani entrano nel palazzo presidenziale di damasco foto lapresse

(ANSA-AFP) - Un salone di ricevimento del palazzo presidenziale di Bashar Al Assad a Damasco è stato dato alle fiamme, hanno constatato fonti giornalistiche Afp sul posto.

5. TASS,'MOLTI PAESI NEGANO ASILO A ASSAD, FORSE VA IN AFRICA'

(ANSA) - Bashar al Assad avrebbe chiesto asilo a diversi Paesi, che glielo avrebbero negato, e potrebbe essere diretto verso qualche Paese in Africa, secondo quanto detto alla Tass da un membro del "Comitato politico dell'opposizione siriana".

6. SIRIA, APPELLO DEI LEADER ALAWITI AL DIALOGO E CONTRO VIOLENZA

(ANSA) - I leader religiosi della comunità alawita in Siria, alla quale appartiene il deposto presidente Bashar al Assad, hanno pubblicato una dichiarazione ufficiale in cui affermano il loro impegno per la pace e la stabilità del popolo siriano. Nella dichiarazione, sottolineano la loro ferma opposizione a qualsiasi forma di violenza o uso delle armi contro i cittadini siriani. Inoltre, hanno fatto appello a tutte le parti coinvolte nel conflitto affinché avviino un dialogo che possa servire gli interessi del popolo siriano.

ribelli siriani a damasco foto lapresse

7. MEDIA SIRIA, RAID ISRAELIANI SU BASE AEREA VICINO DAMASCO

(ANSA) - I media siriani riferiscono di attacchi aerei israeliani nelle zone di Daraa e Suwayda, nel sud della Siria, non lontano dal confine, e sulla base aerea di Mezzeh, vicino a Damasco. Gli attacchi hanno preso di mira i depositi di munizioni e armi della base aerea di Khalkhalah a Suwayda, diversi siti nel governatorato di Daraa e la base aerea di Mezzeh. Per il momento l'Idf non ha commentato.

8. NYT, 'L'IRAN NEL PANICO, È COME LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO'

(ANSA) - "Il collasso del regime siriano è come la caduta del muro di Berlino per l'asse iraniano", ha dichiarato un funzionario dei guardiani della rivoluzione iraniani al New York Times. Secondo il report, a partire da metà della scorsa settimana, è stato evidente che il governo di Teheran si trova nel "panico totale" a causa dei progressi dei ribelli siriani. Un documento interno dei Pasdaran ottenuto dal quotidiano statunitense afferma che la situazione è "strana e incredibile", come se l'Iran avesse accettato la caduta di Assad e avesse perso la volontà di opporsi a essa.

ribelli siriani a damasco foto lapresse

9. MEDIA, IN VIDEO SACCHEGGIO DELLA BANCA CENTRALE A DAMASCO

(ANSA) - Il media arabo Sputnik Arabic pubblica un video in cui si vede l'edificio della Banca centrale della Siria a Damasco mentre viene saccheggiato. Uomini con abiti civili o in auto escono dal portone con buste e sacchi rigonfi.

10. IL CAPO DEI RIBELLI ALLA TV SIRIANA, 'IL FUTURO È NOSTRO'

(ANSA) - Non c'è spazio per tornare indietro, "il futuro è nostro". Lo ha detto il leader di Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Jolani, alla Tv di stato siriana, come riferisce la Bbc.

Abu Mohammed al-Jolani BACIA LA TERRA A DAMASCO

11. RIBELLI, 'LEADER JOLANI ARRIVA A DAMASCO, BACIA LA TERRA'

(ANSA-AFP) - I ribelli guidati dalla milizia islamica Hts hanno annunciato l'arrivo del loro capo, Abu Mohammed al-Jolani (vero nome Ahmed al-Sharaa) a Damasco, diverse ore dopo la presa della capitale siriana. Il leader Ahmed al-Sharaa "si è prostrato e ha baciato la terra" al suo arrivo a Damasco, ha annunciato il canale Telegram della coalizione ribelle, che mostra una foto di al-Jolani inginocchiato su un prato.

AL-JOLANI ribelle siriano sopra statua di hafez al assad foto lapresse festeggiamenti a damasco per la fine del regime di bashar al assad 1 ribelli siriani entrano nella citta di hama 2 ribelli siriani entrano nella citta di hama 3 bashar al assad mohammed al jolani 7 SIRIA 2024 - LE FORZE SUL CAMPO abbattuta statua di statua di Hafez al-Assad a jarama festeggiamenti a damasco per la fine del regime di bashar al assad 2 festeggiamenti a damasco per la fine del regime di bashar al assad 3 festeggiamenti a damasco per la fine del regime di bashar al assad 4 SIRIA - GENTE IN STRADA FESTEGGIA LA CADUTA DI ASSAD SIRIA - GENTE IN STRADA FESTEGGIA LA CADUTA DI ASSAD SIRIA - GENTE IN STRADA FESTEGGIA LA CADUTA DI ASSAD SIRIA - GENTE IN STRADA FESTEGGIA LA CADUTA DI ASSAD SIRIA - LA RIVOLTA CONTRO ASSAD - LE. FORZE IN CAMPO ribelli siriani incendiano tribunale militare a damasco foto lapresse ribelli siriani festeggiano la conquista di damasco foto lapresse siria gente in strada festeggia la caduta di assad foto lapresse siria gente in strada festeggia la caduta di assad foto lapresse siria, festeggiamenti a damasco dopo la caduta del regime di bashar al assad foto lapresse siria, festeggiamenti a damasco dopo la caduta del regime di bashar al assad foto lapresse Abu Mohammed al-Jolani BACIA LA TERRA A DAMASCO siria, festeggiamenti a damasco dopo la caduta del regime di bashar al assad foto lapresse ribelli siriani a damasco foto lapresse la villa di bashar al assad a damasco saccheggiata foto lapresse ribelli siriani a damasco foto lapresse