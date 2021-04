17 apr 2021 15:30

UNA SITUAZIONE SU(B)RREALE - UN SOMMOZZATORE AUSTRALIANO È SOPRAVVISSUTO IN ACQUE INFESTATE DA SQUALI PER PIÙ DI TRE ORE DOPO CHE LA SUA BARCA SI È CAPOVOLTA - È STATO SALVATO SOLO DOPO ESSERSI TUFFATO PER RECUPERARE IL SUO RADIOFARO RIMASTO MIRACOLOSAMENTE FUNZIONANTE - HA ATTRIBUITO LA SOPRAVVIVENZA ALLA SUA ESPERIENZA IN ACQUA: ''IN REALTÀ ERO PIÙ PREOCCUPATO DI PERDERE O DANNEGGIARE LA BARCA.'' - VIDEO