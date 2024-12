6 dic 2024 16:47

LA SITUAZIONE SI FA SIRIA PER BASHAR AL ASSAD – LA CADUTA DI HAMA NELLE MANI DELLE MILIZIE SUNNITE POTREBBE ESSERE L’INIZIO DELLA FINE DEL REGIME SIRIANO – L’ESERCITO DI DAMASCO E NON RIESCE A CONTENERE L’AVANZATA DELLE FORZE SOSTENUTE DALLA TURCHIA E NON PUÒ CONTARE SUL SOSTEGNO DEGLI ALLEATI LIBANESI, IRANIANI E RUSSI, IMPEGNATI IN ALTRI CONFLITTI - TEHERAN E MOSCA STANNO CERCANDO DI TRATTARE CON ANKARA PER FERMARE LA COALIZIONE GUIDATA DA ABU MOHAMMED AL-JOLANI, MA ERDOGAN VORREBBE…