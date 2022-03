31 mar 2022 18:50

SLALOM AL CARDIOPALMA - PER ATTRAVERSARE IL PONTE, A KIEV, I CIVILI DEVONO EVITARE LE MINE ANTIUOMO CHE L'ESERCITO RUSSO HA POSIZIONATO SU TUTTA LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA - SONO DISPOSTE IN DIAGONALE, IN MODO DA RENDERLE FATALI A CHI PROCEDE IN LINEA RETTA - COSI' LE AUTO DEI CIVILI, CAMMINANDO A PASSO D'UOMO, DEVONO TENTARE LA SORTE PER RIUSCIRE AD ARRIVARE DALL'ALTRA PARTE... - VIDEO