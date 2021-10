LA SMANIA DI FARE BATTUTINE SU TWITTER STA SFUGGENDO DI MANO A VITTORIO FELTRI - IL DIRETTORE EDITORIALE DI “LIBERO” BERSAGLIATO PER IL COMMENTO SU ALBERTO GENOVESE: “UN PO’ DI AMMIRAZIONE, HA SCOPATO UNA RAGAZZA PER 20 ORE. IL MIO RECORD È 6 MINUTI LORDI” - POI CANCELLA E FA L’OFFESO: “IL SENSO DELL'UMORISMO MEDIO SU TWITTER È PARI A QUELLO DI UNA LUMACA BOLLITA” - L'ESERCITO DI MORALIZZATORI SOCIAL NON PERDONA E LO INFILZA PER GIORNI...

Metto lo screenshot perché non vedo più il tweet. Ripeto: la ragazza stuprata da genovese per 26 ore ha avuto 28 giorni di prognosi: davvero feltri può scrivere queste cose e pensare di cavarsela cancellando il tweet? pic.twitter.com/7QyAqs7pqf — Cristina Correani (@Moonlightshad1) October 15, 2021

Feltri dice che va riconosciuto a Genovese il merito di aver scopato una donna per 20 ore e che lui al massimo arriva a 6 minuti. Ecco perché tutti quei milanesi lo hanno votato: sapevano che, in*ulata per in*ulata, almeno sarebbe durata poco. (Francesco Villari @FrantzVillari) — Prugna (@opificioprugna) October 16, 2021

Come minimo l’ordine dei giornalisti dovrebbe radiarlo a vita . Poi si potrebbe discutere, nelle sedi opportune, anche di una eventuale istigazione alla violenza #Feltri #genovese pic.twitter.com/UgCM50RSaC — Vito Di Paola (@ViDiPaola) October 15, 2021

Dopo la scuola cattolica, la scuola di giornalismo con protagonista vittorio feltri come mental coach di alberto genovese — broken://link (@aulinAtTheMoon) October 16, 2021

Da www.ilgiorno.it

VITTORIO FELTRI

E' già diventata un caso politico l'ennesima uscita "spericolata" di Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e da pochi giorni capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Milano, dove - ha già fatto sapere - non si farà vedere molto.

Ma ben più grave è il contenuto del tweet pubblicato oggi in rete dal giornalista bergamasco in merito al caso di Alberto Genovese. "Siamo d'accordo - ha scritto Feltri - bisogna condannare Genovese se ha stuprato. Però un pizzico di ammirazione egli lo merita: ha s..... una ragazza per 20 ore. Il mio record è 6 minuti lordi».

vittorio feltri

Il tweet è rapidamente scomparso ma qualcuno ha fatto in tempo a immortalarlo via screenshot e ripubblicarlo tanto che il topic #Feltri è diventato tra le tendenze di Twitter. Mezzora dopo la sparizione del tweet contestato ne è comparso uno nuovo: "Il senso dell'umorismo medio su Twitter è pari a quello di una lumaca bollita".

alberto genovese in comunita'

Da ricordare che ieri la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Genovese, l'imprenditore del web accusato di presunte violenze sessuali ai danni di una 18enne il 10 ottobre 2020 a Milano nel suo attico di lusso 'Terrazza sentimento" e di una 23enne il 10 luglio del 2020 a Ibiza, sempre dopo averla resa incosciente con mix di droghe, tra cui cocaina e ketamina. La richiesta di processo riguarda anche la sua ex fidanzata, indagata in concorso per i presunti abusi avvenuti nell'isola spagnola.

alberto genovese

"A Meloni donna e madre cristiana chiediamo di allontanare il suo capolista dalle nostre istituzioni”, scrive il consigliere lombardo Nicola Di Marco del M5s. «Questo non è folclore, non è una battuta. Queste parole - afferma - sono feccia. Queste parole sono la voce di Fratelli d'Italia a Milano. Per il decoro delle nostre istituzioni ci auguriamo che Vittorio Feltri lasci la politica e ogni attività pubblica. Chiediamo che Giorgia Meloni, che è una donna, che è una mamma, che è cristiana, prenda immediatamente posizione e allontani il suo capolista dal Consiglio Comunale».

