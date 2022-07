SMART WORKING VISTA MARE - LA LISTA DELLE MIGLIORI ISOLE TROPICALI DOVE I NOMADI DIGITALI POSSONO ANDARE A VIVERE E LAVORARE - LA CLASSIFICA È STATA CREATA IN BASE A DIVERSI CRITERI, COME POPOLAZIONE, VELOCITÀ DEL WI-FI, BUDGET GIORNALIERO MEDIO E FACILITÀ DI VIAGGIO VERSO L'ISOLA - IN CIMA C'È L'ISOLA DI CURACAO, CHE DALLA SUA HA UNA RETE INTERNET PIÙ VELOCE DI QUELLA DEGLI STATI UNITI... - LA LISTA

Le isole caraibiche come Curacao, Aruba e Giamaica sono famose per le loro spiagge, ma offrono anche il miglior rapporto qualità-prezzo per i nomadi digitali che cercano un posto dove lavorare.

"Zenefits", una società di software per le risorse umane, ha classificato 50 isole tropicali in base a sette fattori: popolazione, temperatura media, velocità del Wi-Fi, costo dell'alloggio, budget giornaliero medio, facilità di viaggio verso l'isola e cose da fare e vedere.

L'isola di Curacao si è classificata al primo posto nella top-10, con temperature medie confortevoli e velocità Wi-Fi che superano la media degli Stati Uniti.

Al di fuori del lavoro, ci sono spiagge incontaminate e un parco nazionale dove i viaggiatori vengono a vedere le tartarughe deporre le uova. Koh Phangan, in Thailandia, è un altro luogo ideale per il lavoro a distanza se il costo è un problema. Il viaggiatore medio spende solo $ 17 al giorno, escluso l'alloggio.

La classifica riflette una tendenza emergente del lavoro a distanza. Poiché lo smart working resta la norma e le aziende offrono soluzioni sempre più flessibili, molti lavoratori stanno cercando di andare all'estero.

In risposta, i paesi hanno anche adottato varie misure per attirare questi viaggiatori d'affari e di piacere, con l'Indonesia che sta valutando un visto speciale per i lavoratori a distanza e la Thailandia incentivi fiscali per i titolari di visti a lungo termine.

