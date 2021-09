6 set 2021 19:58

SMETTIAMOLA DI LAMENTARCI, LA PANDEMIA CI HA RESO PIÙ FELICI - SECONDO L'ULTIMO “WORLD HAPPINESS REPORT” SULLO STATO DI FELICITÀ GLOBALE NON SIAMO USCITI COSÌ TANTO DEVASTATI DALL’ULTIMO ANNO E MEZZO COME TENDIAMO A PENSARE: I DATI DICONO CHE È CRESCIUTA LA FIDUCIA IN VICINI, AMICI, PARENTI E NELLO STATO E NELLA SUA CAPACITÀ DI INTERVENIRE - IL LOCKDOWN CI HA IMPOSTO UNA PAUSA DI RIFLESSIONE FACENDOCI CAPIRE COSA È VERAMENTE IMPORTANTE E SFANCULARE IL SUPERFLUO...