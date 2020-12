16 dic 2020 17:16

LO SMOG T’ACCOPPA – STORICA SENTENZA NEL REGNO UNITO: L'INQUINAMENTO È STATO RICONOSCIUTO PER LA PRIMA VOLTA DA UN TRIBUNALE TRA LE CAUSE DEL DECESSO DI UNA BAMBINA – LA POVERA ELLA, 9 ANNI, ERA ASMATICA E NEL 2013 MORÌ ANCHE PER COLPA DELLO SMOG DI LONDRA, DOPO 27 RICOVERI IN TRE ANNI – UNA VITA CHE SECONDO IL MEDICO LEGALE RIMASE PER MESI “SULL’ORLO DEL BARATRO”. IL CASO FARÀ GIURISPRUDENZA ANCHE DA NOI, MAGARI NELL’INQUINATISSIMA LOMBARDIA?