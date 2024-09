SO' CAZZI PER PUFF DADDY - IL RAPPER, ARRESTATO A NEW YORK DOPO LE DENUNCE CONTRO DI LUI PER VIOLENZA SESSUALE, RISCHIA 15 ANNI DI CARCERE - I GIUDICI GLI HANNO NEGATO DI USCIRE SU CAUZIONE (DA 50 MILIONI DI DOLLARI), PERCHÉ SAREBBE A RISCHIO FUGA - L'IMPRESARIO DELL'HIP HOP, IL CUI VERO NOME È SEAN COMBS, ORGANIZZAVA DEI "SEX PARTY", DURANTI I QUALI COSTRINGEVA LE DONNE A FARE SESSO CON DEI SEX-WORKER, MENTRE LUI SI MASTURBAVA, E REGISTRAVA TUTTO - IN CASA DI COMBS SONO STATE TROVATE ARMI, DROGHE E OLTRE 1000 BOTTIGLIE DI LUBRIFICANTE…

PUFF DADDY

1. COMBS RESTA IN CARCERE, NEGATA LA CAUZIONE

(ANSA) - Sean Combs resta in carcere in. attesa di processo. Il giudice Robyn Tarnofsky ha negato al mogul del rock la possibilita' di uscire dal carcere dietro pagamento di una cauzione. Combs, dopo essersi dichiarato non colpevole, si era offerto attraverso i suoi legali di pagare 50 milioni di dollari garantiti da proprieta' immobiliari a Miami.

2. SEAN COMBS SI DICHIARA NON COLPEVOLE IN TRIBUNALE

(ANSA) - Sean Combs, il miliardario dell'hip hop arrestato ieri a Manhattan per traffico sessuale, si e' dichiarato non colpevole di tutti i capi di accusa di cui e' stato incriminato. Combs si e' offerto di pagare uan cauzione da 50 milioni di dollari mettendo come garanzia la sua villa di Miami e la casa della madre. L'impresario musicale si e' detto pronto a portare un braccialetto elettronico e a limitare i suoi movimenti alla Florida meridionale e a New York. Combs e' stato arrestato ieri in un hotel della 57esima strada. Nella sua stanza gli agenti della Homeland Security hanno trovato dosi di droga e una polvere rosa che si e' rivelata essere Ecstasy. La procura e' contraria a rimetterlo in liberta': gli investigatori sono convinti che Combs sia "a rischio di fuga".

PUFF DADDY

3. LA PROCURA DI NY, L'INCHIESTA SU COMBS NON È FINITA

(ANSA) - L'inchiesta nei confronti del mogul dell'hip hop Sean Combs non si è esaurita con l'arresto e le incriminazioni di oggi, ha detto in tribunale il procuratore per il Southern District di New York Damian Williams. "La procura è determinata a indagare su chiunque commetta reati di traffico sessuale, non importa quanto sia ricco, potente o famoso", ha detto Williams ricordando che solo l'anno scorso a Combs era stata conferita una chiave della città di New York: "Non abbiamo finito. Incoraggio chiunque abbia informazioni a farsi avanti e a farlo in fretta", ha detto il procuratore.

4. LA PROCURA DI NY CHIEDE CHE COMBS RESTI IN PRIGIONE

puff daddy

(ANSA) - La procura di New York vuole che Sean Combs resti in prigione in attesa del processo per reati sessuali per il quale oggi e' stato incriminato. Il mogul dell'hip hop rischia fino a 15 anni di carcere se riconosciuto colpevole di tutti i capi di imputazione. "È a rischio di fuga e potrebbe influenzare testimoni", hanno messo in guardia i procuratori in una lettera al giudice Robyn Tarnofsky. La procura ha assicurato che dietro le sbarre Combs sarà al sicuro, non come è accaduto al finanziere Jeffrey Epstein trovato morto nel carcere di Rykers Island mentre era in attesa di essere processato.

5. TROVATE MILLE BOTTIGLIE DI LUBRIFICANTE IN CASA DI COMBS

Dagotraduzione da www.tmz.com

Sean “Diddy” Combs è ora un imputato in un caso di traffico sessuale, racket e rapimento.

I documenti ufficiali citano le ormai famose feste “Freak off”... definendole “performance sessuali elaborate che Combs organizzava e spesso registrava, durante le quali si masturbava”.

puff daddy picchia cassie 3

L'accusa sostiene che Combs attirava le donne nella sua cerchia con la scusa di una relazione romantica e poi usava la forza, le minacce e la coercizione per indurre le vittime a impegnarsi in atti sessuali prolungati con lavoratori del sesso.

L'accusa fa riferimento a ciò che è stato sequestrato durante le irruzioni nelle case di Diddy a Beverly Hills e a Miami: varie forniture di droga, tra cui narcotici e più di 1.000 bottiglie di olio per bambini e lubrificante. Sono state sequestrate anche armi da fuoco, tra cui 3 AR-15 con numeri di serie cancellati e un caricatore a tamburo.

sean combs 1

L'accusa comprende anche accuse di violenza contro le donne. Si presume che abbia aggredito le donne colpendole, prendendole a pugni, trascinandole, lanciando oggetti e prendendole a calci. L'accusa fa riferimento a un incidente avvenuto nel marzo 2016 in un hotel di Los Angeles, ripreso in un video, e si riferisce chiaramente all'incidente di Cassie.

C'è di più... i procuratori affermano che alla fine del 2023, dopo le accuse pubbliche dei crimini, Combs e i suoi associati avrebbero fatto pressione sulle vittime e sui testimoni, anche attraverso tentativi di corruzione, affinché tacessero.

