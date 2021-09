17 set 2021 10:01

SO' TUTTI NO VAX FINCHE' NON FINISCONO IN TERAPIA INTENSIVA - RICORDATE LA MAESTRA CHE A FINE DELL'ANNO SCORSO ERA STATA ALLONTANATA DA UNA SCUOLA DI TREVISO PER LE SUE POSIZIONI NEGAZIONISTE? E' FINITA IN TERAPIA INTENSIVA ALL'OSPEDALE DI MESTRE - L'INSEGNANTE, 45 ANNI, DICEVA AI BAMBINI CHE "IL COVID NON ESISTE" E LI INVITIVA A NON USARE LA MASCHERINA - I GENITORI CHE SI BATTERONO PER ALLONTANARLA: "I NOSTRI FIGLI CON LEI HANNO CORSO UN GROSSO RISCHIO"