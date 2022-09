9 set 2022 16:26

SOFFIATA E MAZZIATA! – IN PROVINCIA DI NAPOLI TRE MINORENNI HANNO FATTO UNA SPEDIZIONE PUNITIVA CONTRO UN LORO COETANEO, UN 16ENNE CHE AVEVA AVUTO IL CORAGGIO DI ANDARE DAI CARABINIERI PER FARE UNA SOFFIATA – E’ BASTATO UN PUGNO BEN ASSESTATO DI UNO DEI TRE PICCOLI DELINQUENTI PER MADARE ALL’OSPEDALE IL RAGAZZO CHE ORA NON E’ PIU’ IN PERICOLO DI VITA. COSA AVEVA SPIFFERATO IL POVERINO? AVEVA RIVELATO CHE IL SUO AGGRESSORE SI ERA...