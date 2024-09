14 set 2024 08:30

SOFFRITTI DI INTERESSE - CAOS IN PUGLIA PER LA GARA D'APPALTO DA 41MILA EURO AFFIDATA DAL CONSIGLIO REGIONALE A UNA SOCIETÀ DEI FRATELLI DEL GOVERNATORE MICHELE EMILIANO - NULLA DI IRREGOLARE MA IL CASO È POLITICO, CON UN CONFLITTO DI INTERESSE GROSSO COME UNA MONTAGNA. LO HA AMMESSO LO STESSO EMILIANO: "LA SOCIETÀ È STATA INVITATA, IN MODO INOPPORTUNO, DAL CONSIGLIO REGIONALE PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA E, IN MANIERA INOPPORTUNA, L'AZIENDA HA RISPOSTO ALLA RICHIESTA DI FORNITURA. E’ TUTTO REGOLARE MA SE LO POTEVANO RISPARMIARE…"