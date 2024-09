SOGNATE DI FARVI UNA CROCIERA IN GIRO PER IL MONDO? PRIMA DI IMBARCARVI, LEGGETE I COMMENTI DI CHI HA VISSUTO QUESTA ESPERIENZA SULLA “ULTIMATE WORLD CRUISE” DELLA ROYAL CARIBBEAN, LA NAVE CHE PER NOVE MESI HA PORTATO ALLA SCOPERTA DI OLTRE 50 PAESI 650 PASSEGGERI, CHE HANNO SGANCIATO TRA I 55MILA E 105MILA EURO PER SALIRE A BORDO – ALCUNI HANNO RITENUTO LA VACANZA ESTENUANTE: “UNA PERSONA E' MORTA A BORDO E…”

Un viaggio in mare durato nove mesi. La crociera Ultimate World Cruise della Royal Caribbean, sta finalmente tornando in porto. Un'esperienza a dir poco affascinante e per certi versi impensabile: 650 passeggeri sono stati sulla nave per quasi un anno. Un vero e proprio giro del mondo in navigazione. Il costo? Una cifra che oscilla dai 55mila ai 105mila euro. Ma non tutti i viaggiatori hanno apprezzato questo percorso apparentemente interminabile lungo le acque di tutto il mondo e molti lo hanno ritenuto confusionario ed estenuante.

Un viaggio estenuante

La crociera, partita lo scorso dicembre da Miami, è diventata virale sul web grazie alle testimonianze dei passeggeri. «Niente può prepararti a nove mesi», ha detto Joe Martucci a Usa Today, riferendosi al lungo viaggio in mare che ha toccato 60 paesi. Come riportato dal New York Post una viaggiatrice di Houston Adita Larson ha descritto il tempo trascorso in mare come «molto estenuante».

Un'altra viaggiatrice, Brandee Lake, ha parlato delle sue sensazioni a bordo a Usa Today: « Era tutto confuso. Non sappiamo dove eravamo ieri, non sappiamo dove andremo domani».

[…] La crociera di nove mesi ha subito nel corso del viaggio un grave arresto a causa della morte di un passeggero.

La compagnia Royal Carribean, però, ha riscontrato un notevole successo e ha già fissato un secondo viaggio.

