IL SOGNO AMERICANO SI È TRASFORMATO IN UN INCUBO – APOCALISSE A LOS ANGELES: IN PIENO CENTRO I TURISTI PASSEGGIANO ACCANTO ALLE BARACCOPOLI DEI SENZATETTO. I DROGATI LASCIANO LE SIRINGHE IN STRADA, I BARBONI CAGANO NEI GIARDINI DELLE VILLE DI LUSSO – IL COVID HA SOLO ACCELERATO IL DECLINO DI L.A. E MOLTI RICCASTRI STANNO ABBANDONANDO LA CITTÀ DOVE LE AGGRESSIONI NON SI CONTANO PIÙ…

Gold's Gym è diventato sinonimo dell’Hollywood Dream negli anni '70. Situata a poche centinaia di metri dall'oceano nella soleggiata Venice Beach, a Los Angeles, Gold's ha fatto da sfondo a Pumping Iron, il documentario del 1977 che seguiva un giovane e sconosciuto bodybuilder austriaco di nome Arnold Schwarzenegger mentre si preparava per il concorso Mr. Universe.

I tempi sono cambiati e oggi Gold's si trova in mezzo a uno scenario post apocalittico che ormai sembra la normalità a Los Angeles, trasformata da City of Dreams in un incubo urbano da cui le persone scappano a frotte. Una tendopoli improvvisata composta da teloni svolazzanti e scatole di cartone circonda la palestra su tutti i lati. Drogati e senzatetto, molti dei quali sono malati di mente, camminano per le strade fiancheggiate da palme come zombi. Il tutto a soli tre isolati da case multimilionarie affacciate sul Pacifico. Le biciclette rubate sono ammucchiate sui marciapiedi disseminati di siringhe rotte.

I tg sono pieni di storie dell'orrore provenienti da tutta la città: donne aggredite durante la corsa mattutina o residenti che tornano a casa per trovare estranei che defecano nei loro giardini.

Oggi Los Angeles è una città sull'orlo del baratro. I cartelli "in vendita" sono disseminati in ogni strada suburbana mentre le classi medie, in particolare quelle con le famiglie, fuggono verso i sobborghi più sicuri, mentre molti scelgono di lasciare LA. Con gli studi cinematografici ancora chiusi a causa della pandemia di coronavirus e le aziende che hanno appena iniziato a rimuovere le assi di legno montate dopo i disordini in tutta la città in seguito alla morte di George Floyd, LA è in piena emorragia. E' diventata la città dalla quale fuggire.

Il virus ha solo peggiorato le cose. Ci sono accampamenti per senzatetto in alcune delle più famose attrazioni per turisti. Hollywood Boulevard assomiglia a una baraccopoli del Terzo Mondo e non sembra il cuore della seconda città più grande d'America.

Fuori dal Chinese Theatre, dove Marilyn Monroe e altre icone dello grande schermo hanno stampato le loro mani nel cemento, i sosia di Michael Jackson e Superman che di solito posavano con i turisti sono stati sostituiti da vagabondi che chiedono l’elemosina.

I parcheggi accanto alla spiaggia di Santa Monica sono pieni di camper distrutti, ognuno dei quali ospita diverse persone. Le autorità hanno installato i bagni chimici per le strade per cercare di impedire ai senzatetto di fare i propri bisogni nelle proprietà privata.

La zona di Westwood di LA, che ospita alcuni dei condomini più esclusivi della città, è stata ribattezzata "West Hood" dalla gente del posto inorridita dalla crescente criminalità.

Il divario tra ricchi e poveri non è mai stato così evidente. Oggi a Los Angeles circa 66mila persone dormono in strada ogni notte, con un aumento del 12,5% rispetto allo scorso anno. Le tendopoli non sono illegali nello Stato e la polizia non può eseguire gli sgomberi. Funziona così ovunque tranne nell'enclave delle celebrità: Malibu ha fatto la guerra ai senzatetto, introducendo leggi locali per impedire alle persone di parcheggiare i loro camper lungo la spiaggia durante la notte. «Hanno trasferito il problema dei senzatetto in altre zone della città come Westwood e Venice – dicono i residenti di LA - È un classico caso di “non nel mio cortile”».

Di recente il nome di più alto profilo che ha lasciato Hollywood è il miliardario di Tesla Elon Musk che ha venduto il suo complesso di quattro case a Bel Air per di 62 milioni di dollari. Pare stia prendendo in considerazione il trasferimento in Texas.

