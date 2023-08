IL SOGNO AMERICANO SI È TRASFORMATO IN UN INCUBO - GLI STATI UNITI HANNO UN PROBLEMA CON I SENZATETTO: SONO 600MILA LE PERSONE CHE NON POSSONO PERMETTERSI UNA CASA, IN CRESCITA DEL 6% DAL 2017 - TRA GLI "HOMELESS" CI SONO MOLTI VETERANI DELLE FORZE ARMATE, GIOVANI SENZA UNA FAMIGLIA E "WORKING POOR", PERSONE CHE LAVORANO MA NON GUADAGNANO ABBASTANZA PER GLI STANDARD DELLE METROPOLI DEGLI STATES - I MOTIVI SONO VARI: DAL SISTEMA DEL WELFARE CHE NON FUNZIONA ALL'IMPATTO DELLE MALATTIE MENTALI...

Sono quasi 600mila ogni notte. E anche di giorno rappresentano una delle ferite sociali più visibili e intrattabili degli Stati Uniti. È l'esercito degli senzatetto, dei senza tetto, che si concentra nelle grandi città americane: da New York a Los Angeles, da San Francisco a Chicago. La dimensione del dramma è nelle cifre. Secondo le analisi più recenti della National Alliance to End Homelessness e dello Hud, il dipartimento per l'Edilizia e lo sviluppo urbano, i senzatetto negli Stati Uniti sono aumentati del 6% dal 2017 e oggi sono 582.462: 18 americani ogni 10mila […]

Sono dati, […] che stridono con più forza nella prima economia mondiale, anche per la mancanza di un Welfare in grado di alleviare la condizione delle persone più povere. Negli Usa il 22% dei senzatetto, oltre 127mila persone, sono considerati senza casa cronici, il 6% sono veterani delle forze armate, il 5% giovani o giovanissimi, senza famiglia con meno di 25 anni. Gli afroamericani, solo il 13% della popolazione complessiva, costituiscono invece il 39% degli homeless. […]

[…] E a poco sono finora valse, da una costa all'altra del Paese, sia le proposte progressiste che puntano a maggiori fondi e programmi di assistenza, che l'enfasi conservatrice che vuol minimizzare le responsabilità governative e puntare sull'ordine pubblico.

Alle spalle dei senzatetto c'è una miscela di sfide irrisolte, che si aggravano con la debolezza economica ma non sono mai stato sanate neppure nei momenti di ripresa e che mettono in discussione la solidità e l'efficacia dell'intero Welfare. Si intrecciano condizioni di povertà che riguardano il 12% della popolazione: quasi 40 milioni di persone e una percentuale poco cambiata in decenni. Emergono striscianti eredità del razzismo.

E i danni della sotto occupazione, oltre a quelli della disoccupazione, che gonfia i ranghi dei lavoratori poveri senza dimora fissa: persone che hanno un lavoro ma non guadagnano abbastanza da potersi permettere una casa. C'è l'impatto delle malattie mentali e delle epidemie di stupefacenti. Poi l'aumento dell'immigrazione illegale, destinato a generare nuovi poveri. Soprattutto si sommano, oggi, una storica carenza di case popolari, la fine di aiuti pubblici straordinari introdotti per la pandemia e l'impennata dei costi abitativi amplificata dalle fiamme dell'flacone: […]

Los Angeles, dove in povertà vive il 14,2% della popolazione, almeno 1,4 milioni di persone, è diventata capitale nazionale degli homeless. Da sei mesi la città californiana ha dichiarato un vero stato di emergenza contro la crisi dei senzatetto, per dare alle autorità locali più poteri di intervento. […] nell'ultimo anno questa popolazione vulnerabile è aumentata del 10% nel centro urbano.

[…]L'intera California soffre di record di senzatetto: 171mila persone nella media a notte, il 30% del totale nazionale. Ben 44 persone ogni 10mila, in aumento del 43% dal 2012.

Al secondo posto, in questa preoccupante classifica, viene lo stato di New York, con 91.271 senza casa. Accampati alla meglio anzitutto nella città, dove le associazioni di assistenza calcolano oltre 84.500 senzatetto in media ogni notte, compresi 27.500 bambini, con un incremento allarmante del 66% in un decennio. Ad aggravare il problema abitativo, è ora l'arrivo di 100mila migranti in città solo dalla scorsa estate, parte delle nuove ondate migratorie dal Sud del mondo. […]

Il sindaco Eric Adams - in una città dove in povertà vivono 2,7 milioni di persone - ha varato una carta dei diritti degli homeless che permette loro di dormire in alcuni spazi pubblici. Tutte le grandi città risentono della crisi. Ancora in California, a San Francisco e nella circostante Bay Area il dramma contrasta con la ricchezza della Silicon Valley: il 70% dei residenti indica proprio i senzatetto tra i primi tre problemi della città. Ogni notte 38mila persone non hanno casa: il numero dei clochard è in aumento del 35% dal 2019 e tra loro il 35% è considerato ormai un senzatetto cronico.

E il fenomeno rischia di aggravarsi perché il 10% dei residenti vive in condizioni di assoluta povertà e il 30% ha redditi molto bassi in una delle zone più care del Paese. Ancora: una grande metropoli del Midwest come Chicago registra oltre 68mila senzatetto: il ricorso ai rifugi municipali è aumentato negli ultimi anni del 50%. Il tasso di povertà qui è del 16,4% e vendita al 20,6% tra le minoranze etniche e al 23% tra i giovani.

Anche in una città ricca come Boston gli homeless sono più di 1.500 e stanno aumentando, dando vita ad accampamenti urbani. La stessa capitale Washington, centro dei dibattiti politici sugli sforzi di riforma sociale, è sotto assedio: i sobborghi hanno assistito a un incremento degli homeless del 26% in un anno e la città del 12%. Quasi 9mila persone non hanno un tetto, all'ombra della Casa Bianca e del Campidoglio.

