SOGNO A META’ - UN UOMO IN AUSTRALIA HA SPESO QUASI 500 MILA EURO PER COSTRUIRE ‘’MEZZA CASA’’ - LA SOCIETÀ DI COSTRUZIONI HA DICHIARATO CHE IL PIANO INIZIALE ERA DI COSTRUIRE UNA CASA INDIPENDENTE MA L’UOMO SI E’ RITROVATO CON UN DUPLEX SU SOLO METÀ DEL LOTTO, CON UN ENORME MURO GRIGIO SENZA FINESTRE ERETTO NEL MEZZO - A FREGARLO E' STATA LA BUROCRAZIA...

bishnu aryal davanti alla casa

Bishnu Aryal si è trasferito in Australia dal Nepal per una nuova vita, risparmiando diligentemente per oltre un decennio per permettersi un appezzamento di terreno a Edmondson Park, a sud-ovest di Sydney, per circa 256.000 euro.

Il padre di due figli ha firmato un accordo edilizio con la società di costruzioni Zac Homes nel 2016 per una costruzione personalizzata al prezzo di circa 207.000 euro.

casa a meta australia 2

L'accordo era per una casa indipendente ma, dopo tre anni, il signor Aryal è rimasto inorridito quando è andato a controllare i progressi, realizzando che gli appaltatori avevano costruito un duplex su solo metà dell'isolato con un enorme muro grigio senza finestre eretto nel mezzo.

piano duplex aryal

Piuttosto che avere un altro edificio attaccato al lato, come con un normale duplex, il lotto è rimasto vuoto, dando alla casa della famiglia Aryal un aspetto incompiuto.

Il signor Aryal ha detto che sebbene il suo inglese non sia perfetto, sicuramente non si è accordato per la costruzione di mezza casa.

La società di costruzioni Zac Homes ha dichiarato che il piano iniziale era di costruire una casa indipendente sull'isolato, ma che il municipio di Liverpool ha in seguito comunicato che l’isolato del signor Aryal doveva essere annesso con un'altra abitazione.

casa a meta australia

La società di costruzioni ha anche dichiarato di avere comunicato l’alterazione al proprietario, concedendogli molteplici opportunità di ritirarsi dall'accordo, ma il signor Aryal ha confessato di aver inoltrato i documenti alla banca senza aver esaminato i nuovi piani per la costruzione di mezzo duplex.

Il signor Aryal ha detto che vuole aumentare la consapevolezza per assicurarsi che nessuno abbia a che fare con la stessa cosa.

casa a meta australia 3 bishnu aryal bishnu aryal e moglie