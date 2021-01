SOGNO O SO' INCESTO? - OCCHIO, ARRIVA LA VARIANTE DEL #METOO SUGLI ABUSI IN FAMIGLIA: IN FRANCIA È BOOM DI DENUNCE DOPO IL LIBRO-SCANDALO DI CAMILLE KOUCHNER CHE INCHIODA IL PATRIGNO ORCO - QUALCHE TWEET: "È SUCCESSO VARIE VOLTE TRA I MIEI SEI E OTTO ANNI, MA HO CAPITO CHE ERO UNA VITTIMA SOLO AI 40" - "È BASTATA UNA SERA PERCHÉ IL FRATELLO DI MIA MADRE STRAVOLGESSE IL MIO CANDORE" - SECONDO UN SONDAGGIO, FRA IL 5 E IL 10% DELLE PERSONE SAREBBE STATO VITTIMA DI VIOLENZE SESSUALI NELL'INFANZIA...

Leonardo Martinelli per “La Stampa”

«Avevo cinque anni - si legge in un tweet -. È bastata una sera perché il fratello di mia madre stravolgesse il mio candore. Ormai in un secondo avevo 100 anni». E un altro tweet: «È successo varie volte tra i miei sei e otto anni. Ma ho capito che ero una vittima solo ai 40».

Tutti questi messaggi e molti altri (oltre 6 mila fino a sabato) sono stati postati con l'hashtag #MeTooInceste. Alle prime due parole, che caratterizzarono la valanga di denunce di violenze sessuali e sessiste, scatenata tre anni fa dall'affaire Harvey Weinstein, si è aggiunto «inceste», che in francese significa incesto. Cosa sta succedendo? Tutto è iniziato lo scorso 7 gennaio, quando Camille Kouchner ha pubblicato il libro autobiografico «La familia grande», edito da Seuil.

Lei è figlia di Bernard Kouchner, fondatore di Medici senza frontiere e poi ministro di Nicolas Sarkozy. Ma quando Camille aveva 8 anni, la madre, Evelyne Pisier, nota costituzionalista (e icona della sinistra: da giovane era andata all'Avana, diventando amante di Fidel Castro per quattro anni) si separò dal marito, andando a vivere con Olivier Duhamel, assieme ai tre figli.

Duhamel, politologo star a Parigi, diventò una sorta di padre premuroso per i piccoli. Ma, quando Camille e il fratello gemello avevano 13 anni, l'uomo cominciò la sera a frequentare il letto del ragazzo, toccandolo e imponendo rapporti orali («Ti insegno come si fa - gli diceva -, non c'è niente di male, lo fanno tutti»). Poi passava da Camille per darle la buona notte e raccomandarle di togliere le mutandine («Così respira»). Tutto, comunque, rimaneva un segreto tra di loro.

Finché nel 2008 i due fratelli lo raccontarono alla madre, nel frattempo caduta nell'alcool e nella depressione. Lei continuò a difendere il marito («Mi dispiace - disse -, ma non c'è stata sodomia, la fellatio è una cosa diversa»). La sorella di Evelyne, l'attrice Marie-France Pisier, fu l'unica a difendere i ragazzi e morirà più tardi, probabilmente suicida. La storia cominciò a circolare ma prevalse l'omertà, finché Camille, che è avvocata, ha deciso di scrivere il libro (sua madre è morta nel 2017).

Dal 7 gennaio scorso Duhamel è sparito dalla circolazione. Si è puntato il dito contro le derive libertarie di una certa gauche parigina e sessantottina, che aveva sdoganato l'incesto tra gli anni Settanta e Ottanta. Ma in realtà l'ondata delle testimonianze su Twitter dimostra che è un male diffuso nella società francese e a tutti i livelli. Secondo un sondaggio recente, fra il 5 e il 10% delle persone interpellate sarebbe stato vittima di violenze sessuali nell'infanzia, nell'80% dei casi in famiglia.

Sempre su Twitter, Anne-Cécile Mailfert, presidente della Fondazione delle donne, si è detta «senza parole» dinanzi «al coraggio delle persone che testimoniano» sulla rete. Si è rivolta ad Adrien Taquet, sottosegretario alla protezione dell'infanzia, con questa domanda: «A quando una legge?». Nel 2018 la normativa è stata già modificata portando a trent'anni il periodo in cui i reati sessuali sui minori non possono essere prescritti. Ma ora in tanti chiedono che mai scatti la prescrizione. Nel caso di Duhamel è stata aperta un'inchiesta giudiziaria preliminare, ma i fatti risalgono a più di trent'anni fa.

