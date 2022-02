I SOLDI DEL MISTERO - IL PARLAMENTO INGLESE NON POTRA' INDAGARE SUI 12 MILIONI DI STERLINE CHE IL PRINCIPE ANDREA HA PAGATO PER RISOLVERE LA CAUSA INTENTATA DA VIRGINIA ROBERTS - UN'ANTICA LEGGE, INFATTI, VIETA CHE SI POSSA DISCUTERE DEI REALI IN PARLAMENTO - MA IL DEPUTATO LABURISTA ANDY MCDONALD HA CHIESTO CHE UN MINISTRO RIFERISCA IN AULA SE IN QUELLA CIFRA C'E' ANCHE DENARO PUBBLICO...

L'accordo extragiudiziale multimilionario che il principe Andrea ha sottoscritto con la sua accusatrice Virginia Roberts non può essere indagato dai parlamentari per via di un'antica usanza che vieta la discussione dei reali in Parlamento.

Si ritiene che il duca di York stia affrontando una fattura legale da 12 milioni di sterline a seguito del suo accordo extragiudiziale con la signora Roberts, che aveva accusato il figlio della regina di abusi sessuali dopo essere stata trafficata dal suo amico Jeffrey Epstein e condannata per reati sessuali. Il principe Andrea ha negato con veemenza queste affermazioni.

Rimangono dubbi sul fatto che il monarca - che si dice favorisca Andrea - lo stia aiutando a pagare il conto, che include una donazione di 2 milioni di sterline all'ente di beneficenza della signora Giuffre, che aiuta le vittime di aggressioni sessuali e della tratta.

Tuttavia, un'antica regola impone che ai parlamentari sia vietato discutere di reali alla Camera dei Comuni e quindi l'insediamento del principe Andrea non può essere messo in discussione.

Nel frattempo, il deputato laburista di Middlesborough Andy McDonald ha chiesto che un ministro venga alla Camera per rivelare se i soldi dei contribuenti provenienti dal Sovereign Grant - contanti pagati ai reali dal pubblico - sono stati usati per ripagare la 38enne Roberts, secondo the Sun.

Da allora McDonald ha scritto al ministro Steve Barclay in modo che possa confermare se il denaro dei contribuenti è stato utilizzato per pagare la transazione extragiudiziale e stabilire che «nessun fondo pubblico è stato o sarà utilizzato in tutto o in parte in soddisfazione dell'accordo».

Il signor McDonald ha dichiarato: «Sollevare una questione relativa alla famiglia reale alla Camera è irto di difficoltà». Un portavoce del governo ha dichiarato: «La Sovereign Grant sostiene il monarca e alcuni membri della famiglia reale nello svolgimento dei loro doveri ufficiali. Il principe Andrea ha smesso di ricevere sostegno attraverso la Sovereign Grant nel 2019 quando ha cessato di svolgere le sue funzioni ufficiali».

Il signor McDonald in precedenza aveva avvertito che ci sarebbe stato «un onnipotente hue and cry» se fosse emerso che il denaro pubblico veniva utilizzato. «Sarebbe un passo troppo avanti», ha detto. «Non posso prevedere quale forma assumerebbe quella protesta».

«Ma le persone sarebbero terribilmente sconvolte se i soldi dei contribuenti fossero usati come ricompensa per il contenzioso, da un uomo che fino a quel momento era abbastanza contento di essere associato a un pedofilo [Jeffrey Epstein] e un trafficante di bambini [Ghislaine Maxwell]».

