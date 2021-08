I SOLDI NON COMPRANO TUTTO - BATOSTA PER ETON, IL COLLEGE D’ÉLITE DOVE HANNO STUDIATO BORIS JOHNSON E I RAMPOLLI REALI, CHE SI E' VISTO SURCLASSARE DA UNA SCUOLA DI PERIFERIA DI LONDRA: 52 RAGAZZI DELLA BRAMPTON MANOR ACADEMY DI NEWHAM, QUARTIERE COMPLICATO ABITATO DA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA', HANNO BATTUTO I LORO COETANEI FIGHETTI OTTENENDO I PUNTEGGI MASSIMI CHE PERMETTERANNO LORO DI ACCEDERE ALLE PRESTIGIOSE UNIVERSITÀ DI OXFORD E CAMBDRIGE – UNO SCHIAFFONE CHE PESA…

La scuola difficile che batte quella privata, esclusiva molto costosa, che è nota per la qualità del suo insegnamento. È quanto avvenuto a Londra, ora che l'anno scolastico si è concluso e gli studenti si preparano per l'università. Cinquantacinque alunni di una scuola pubblica dell'East London hanno ottenuto i punteggi massimi che permetteranno loro di accedere alle prestigiose università di Oxford e Cambdrige, contro i 48 della costosa ed elitaria Eton. Un brutto risultato per la scuola di Windsor che lo scorso anno aveva invece visto diplomarsi col massimo dei voti 69 dei suoi studenti.

STUDENTI DISAGIATI La maggior parte degli alunni della Brampton Manor Academy di Newham, quartiere complicato a est di Londra, proviene da situazioni economiche e sociali di disagio. Molti di essi hanno diritto a diverse forme assistenziali come i pranzi gratuiti. Altri saranno i primi in famiglia a frequentare l'università. Molti altri ancora invece appartengono a minoranze etniche.

Al contrario Eton è la scuola maschile più esclusiva dell'Inghilterra. Qui, dove la retta è salatissima (45mila sterline l'anno) si entra dopo un difficile test di ingresso ed è il luogo in cui hanno studiato molti dei primi ministri incluso Boris Johnson, e dove per tradizione studiano anche i giovani membri della famiglia reale. William e Harry, per esempio, hanno frequentato proprio questo istituto. Nyat Aron-Yohannes della Brampton Manor Academy non sta in sé dalla gioia. Studierà a Oxford filosofia, politica ed economia, ha raccontato all'Evening Standard.

«Durante il lockdown abbiamo dovuto perseverare nel nostro impegno ha raccontato riferendosi alle lezioni a distanza perché non c'erano i professori o altri compagni di classe a spronarci a dare il meglio. Abbiamo dovuto trovare la forza altrove e ora sono molto grata che gli sforzi siano stati ripagati. Sono la prima della mia famiglia che studierà a Oxford e mio padre mi ha sempre detto che avrei potuto farcela. Le sue parole sono state di grande motivazione».

TRE A+ IN PAGELLA Kenny Ikeji, di Dagenham ha ottenuto tre A+ che gli permetteranno di frequentare informatica ad Harvard. «Sono felicissimo e vedere la gioia negli occhi degli altri è una grande soddisfazione. Durante questi ultimi due anni di studio eravamo tutti molto stressati ma un giorno come questo ripaga di tutti gli sforzi. Molti di noi andranno a Oxford e Cambridge e non sono sorpreso perché ho visto quanto si lavora in questa scuola».

Anche Ade Olugboji, ha ottenuto i voti necessari per permettergli di entrare nella facoltà di matematica e filosofia di Oxford. «Brampton ha una filosofia di lavoro molto duro. Iniziamo a studiare alle 3 del mattino e continuavo fino alle 6 di sera». Un'atmosfera contagiosa: «Quando tutti attorno a te stanno studiando e vedi i tuoi amici migliorare sempre i loro voti anche tu vuoi fare lo stesso», raccontano al quotidiano britannico. Un ruolo fondamentale è quello giocato dagli insegnanti che cercano sempre di tirare fuori il meglio dai ragazzi senza forzarli.

Susan Hope, sogna di diventare psicologa e inizialmente non voleva nemmeno fare domanda per Cambdridge perché temeva di essere rifiutata. «Poi mi sono chiesta: se gli altri riescono, perché io no?». «Se provieni da queste zone non vedi molte persone andare all'università raccontano gli studenti - ma se ti dai una possibilità e lavori sodo puoi raggiungere ogni risultato. Questo è quello che si insegna alla Brampton».

