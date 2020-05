I SOLDI SO’ FINITI: SI PASSA AL SALTO DELLA QUAGLIA – IL CORONAVIRUS CAMBIA LE ABITUDINI DEGLI ITALIANI ANCHE SOTTO LE COPERTE: NEL PERIODO TRA IL 16 MARZO E IL 19 APRILE SONO CROLLATE LE VENDITE DEI PRESERVATIVI CHE SONO SCESE DEL 37% (NELLE PRIME SETTIMANE SI ERA REGISTRATO UN -3,5%) – CI VEDIAMO TRA NOVE MESI…

Da “il Messaggero”

Due mesi di quarantena hanno provocato contraccolpi inevitabili sulle abitudini di spesa degli italiani. Dopo un boom iniziale (+14,6%) dettato dalla paura di rimanere senza scorte, le vendite totali del sistema Coop Italia hanno registrato nel totale delle 8 settimane di lockdown (24 febbraio 19 aprile) un incremento più moderato (+5,6%). A sostenere le vendite il food confezionato (+10,3%) mentre i freschi e i freschissimi salgono del 6,9%.

In forte aumento i prodotti per l'igiene: amuchina e simili hanno totalizzato nei due mesi di vendite crescite in media del +377%. Ma il vero boom lo registrano le mascherine. Già nelle prime tre settimane raggiungevano crescite del 337% e con i nuovi approvvigionamenti dal 16 marzo al 19 aprile hanno raggiunto picchi di crescita nelle vendite del 1616%.

L'attitudine alle scorte e alla lunga conservazione ha riportato nei carrelli beni di solito poco usati e di lontana memoria come le conserve di carne (+62%) e le minestre liofilizzate (+37%).

Gli italiani sono diventati poi tutti più o meno pizzaioli, pasticceri e panettieri. Nel totale delle otto settimane la vendita di lievito di birra è cresciuta in media del 149% e quella della mozzarella per pizza del 109%. Calano invece sin dall'inizio della quarantena le bevande e tutti gli integratori per sportivi (-48% e -45% nelle otto settimane).

Crescono infine le colorazioni per capelli, passate dal +25% delle prime tre settimane al +164% del periodo tra il dal 16 marzo e il 19 aprile e crollano invece le vendite di preservativi che nell'ultima fase del lockdown scendono di un -37% (era un -3,5% nelle prime settimane).

