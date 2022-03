3 mar 2022 20:06

SOLO IN ITALIA! - ISABELLA NOVENTA È STATA UCCISA NEL 2016 DALL’EX FIDANZATO, IN PROVINCIA DI PADOVA: CI SONO TRE SENTENZE A DIMOSTRARLO. EPPURE LA DONNA PER IL FISCO È ANCORA VIVA. E COSÌ L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIEDE ALLA FAMIGLIA UNA DICHIARAZIONE DI “MORTE PRESUNTA” DA PUBBLICARE PER DUE VOLTE CONSECUTIVE SU ALTRETTANTI QUOTIDIANI. IL COSTO PER L’OPERAZIONE È DI…