SOLO IN ITALIA – A CUSTONACI, IN PROVINCIA DI TRAPANI, UN POVERO ARTIGIANO INCENSURATO, OMONIMO DEL BOSS VITO MANZO, IN PIENA NOTTE S’È VISTO PIOMBARE IN CASA I CARABINIERI, CONVINTI DI AVER SCOVATO UN PERICOLOSO MAFIOSO – L’UOMO HA CHIAMATO IL 112 E IMBRACCIATO UN FUCILE SUBACQUEO PER DIFENDERSI, PENSANDO CHE GLI UOMINI CHE AVEVANO SFONDATO LA SUA PORTA FOSSERO DEI LADRI. ED È STATO ARRESTATI PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE. QUANDO SI È SCOPERTO L’EQUIVOCO, IL GIUDICE…

«Apra immediatamente o sfondiamo la porta», hanno detto le forze dell'ordine a un ignaro artigiano di Custonaci. Lo avevano scambiato per il boss Vito Manzo coinvolto nell’ultima retata contro le famiglie mafiose del Trapanese. Erano le 3 del mattino ed era in corso l’operazione antimafia interforze Scialandro che ha portato all'arresto di 21 persone.

«Vito non aprire», ha detto una donna che si trovava in casa con l'uomo. Anche l'artigiano, cinquantenne incensurato, si chiama Vito, come il mafioso Manzo intercettato mentre raccontava di un incontro con Messina Denaro in una grotta.

Un ufficiale ha sparato un colpo di pistola contro la serratura. L'uomo spaventato ha chiamato il 112 per denunciare quanto stava avvenendo e, nel frattempo, ha imbracciato un fucile subacqueo per difendersi da quelli che lui riteneva essere dei ladri. Quando sono entrati lo hanno trovato con il cellulare in una mano in collegamento con la centrale operativa per le emergenze e con il fucile nell'altra.

Il cinquantenne ha minacciato di sparare ed è stato arrestato, in flagranza di reato, per resistenza a pubblico ufficiale. Anche se a quel punto agenti di polizia e carabinieri si erano resi conto che erano entrati nell'appartamento sbagliato. Quell'uomo non era il boss che cercavano. […]

Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell'arresto e i domiciliari per l'artigiano incensurato. Il giudice ha convalidato l'arresto, senza però disporre alcuna misura restrittiva per il signor Vito scambiato erroneamente per Vito Manzo, in quanto incensurato. Resta, però, l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale di cui risponderà in seguito.

