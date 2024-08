SOLO IN RAI: A “GIUDICARE” ROBERTO SERGIO PER L’ASSUNZIONE DEL SUO AMICO DI FAMIGLIA IN RAI SARÀ…ROBERTO SERGIO – L’AD DOPO LE DIMISSIONI DI MARINELLA SOLDI È DIVENTATO ANCHE PRESIDENTE AD INTERIM. SARÀ PERTANTO LUI A GUIDARE L’AUDIT INTERNO SULLE ASSUNZIONI DI PROGRAMMISTI MULTIMEDIALI A VIALE MAZZINI (TRA CUI MATTEO TARQUINI, FIGLIO DEL MIGLIORE AMICO DEL MANAGER) - LA PRECISAZIONE DELLA RAI: "SOLO DAL 10 AGOSTO L'AD ROBERTO SERGIO SUBENTRERÀ NELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE. LE RISULTANZE DELL'AUDIT SARANNO NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PRESIDENTE A PARTIRE DAL 5 AGOSTO..."

RAI, L’AD SERGIO ‘GIUDICA’ SE STESSO: GUIDERÀ L’AUDIT SULL’ASSUNZIONE DEL SUO AMICO DI FAMIGLIA E DEL DJ DI CASAPOUND. LA PRECISAZIONE DI VIALE MAZZINI

E ora esaminiamo il caso delle assunzioni in Rai che coinvolgono anche un amico di famiglia dell'amministratore delegato Roberto Sergio: chi lo esamina? Roberto Sergio stesso, visto che la presidente del cda della Rai Marinella Soldi si è dimessa.

Per queste ragioni l'interrogazione al ministero dell'Economia a firma della deputata del M5S Dolores Bevilacqua chiede che il governo si occupi "dell'evidente conflitto di competenza che porrebbe l'ad in una duplice veste di controllore e controllato […]".

La storia infatti risale al caso sollevato da Repubblica delle assunzioni di programmisti multimediali avvenuta nella tv di Stato passando per Adecco […] e fra i quali figurano Matteo Tarquini, figlio del migliore amico di Sergio; e Salvatore (Ferdinando, ndR) Colloca, body painter, ex dj di Casapound, sodale della famiglia Spada di Ostia, terzo fratello Colloca a libro paga della Rai.

Sergio annunciò immediatamente l'avvio di […] una valutazione indipendente interna per fare luce sul caso. Solo che nel frattempo Soldi ha lasciato la carica […] e a norma di statuto le funzioni di presidente […] vengono svolte proprio dall'ad. In una risposta dei giorni scorsi alle interrogazioni parlamentari […] la Rai non era entrata nel dettaglio dei nomi e dei casi, si era limitata però a riportare che […] c'era un audit in corso. Che senza Soldi sarà una specie di passeggiata.

LA PRECISAZIONE DELLA RAI

in merito all’articolo dal titolo “Rai l’ad Sergio “giudica” se stesso: guiderà l’audit sull’assunzione del suo amico di famiglia e del dj di Casapound”, a firma di Matteo Pucciarelli, precisiamo che quanto riportato non corrisponde al vero ed è palesemente fuorviante nel titolo.

La Presidente Marinella Soldi è tuttora in carica e come noto rimarrà nel ruolo fino al prossimo 10 agosto. Solo da quel momento l’ad Roberto Sergio subentrerà come Consigliere Anziano nelle funzioni di Presidente. Le risultanze dell’audit citato nel pezzo saranno nella disponibilità della Presidente Soldi a partire da lunedì 5 agosto.

Per quanto concerne la supervisione delle attività di controllo interno e in relazione alla necessaria segregazione delle attività stesse, tale competenza rimarrà in capo al Consiglio di Amministrazione, a cui riporterà a livello organizzativo la Direzione Internal Audit.

