SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO - L’EMOZIONANTE INCONTRO TRA UN ORANGO FEMMINA, UNA MAMMA E IL SUO BAMBINO - A VIENNA LA DONNA SI È AVVICINATA AL RECINTO E HA INIZIATO AD ALLATTARE IL FIGLIO DI 15 MESI: L’ANIMALE SI È SEDUTO PER ASSISTERE ALLA SCENA E HA INIZIATO A GUARDARLI INTENSAMENTE, PRIMA DI AVVINARSI AL VETRO COME PER VOLERLI BACIARE… - VIDEO

«Oggi ho trovato supporto in uno dei posti forse più improbabili». Inizia così il post di Gemma Copeland su Facebook. La neomamma inglese stava visitando lo zoo di Schönbrunn, a Vienna, quando si è appartata in un angolo per allattare il figlio Jasper di 15 mesi.

La donna si è messa vicino al recinto di «Sol», una femmina di orango. L’animale si è subito alzato e si è diretto verso Gemma, si è seduto e ha iniziato a guardarla intensamente, poi si è avvicinato al vetro di protezione come per baciarla. Una scena emozionante.

Il video ha raccolto milioni di visualizzazioni. Solo in seguito, Emma ha scoperto che l’orango aveva lei stessa dato alla luce da poco un cucciolo, purtroppo nato senza vita. «Saremo anche di due specie diverse, ma l'allattamento al seno ci ha unite oggi in un momento unico che rimarrà con me per sempre».

