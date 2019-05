SONITA AL CHIARO DI LUNA – PER LA PRIMA VOLTA UN COLLEGE DI CAMBRIDGE SARÀ GUIDATO DA UNA DONNA, E PURE DI COLORE: LA NUOVA PRESIDE DEL JESUS COLLEGE È SONITA ALLEYNE, HA 51 ANNI E HA UN CURRICULUM STELLARE – IL TENTATIVO DEI COLLEGE INGLESI DI DIVENTARE PIÙ INCLUSIVI E LA DISCRIMINAZIONE AL CONTRARIO: OXFORD, PUR DI AMMETTERE STUDENTI "SVANTAGGIATI", LI ACCETTERÀ ANCHE SE HANNO VOTI PIÙ BASSI...

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

sonita alleyne 4

È un altro pezzetto del soffitto di cristallo che si rompe e un' altra crepa nel muro della discriminazione razziale: per la prima volta nella storia un college di Cambridge ha nominato preside una donna di colore. Si tratta di Sonita Alleyne, 51 anni, appena eletta Master del Jesus College, uno dei più antichi che compongono l' università di Cambridge, fondato nel 1496.

CAMBRIDGE UNIVERSITY

Nei suoi oltre 500 anni di storia il Jesus College non era mai stato guidato da una donna, e tantomeno da una persona di colore: Sonita sarà il 42esimo Master e la sua nomina cade nel 40esimo anniversario dell' apertura del college alle studentesse.

Lei stessa è una ex allieva di Cambridge, dove ha studiato filosofia al Fitzwilliam College: «Ho lasciato Cambridge 30 anni fa - ha detto lei, citata dal Guardian - ma quell' università non mi ha mai lasciato. Sono lietissima di tornarci. È un onore essere eletta alla guida del Jesus College e non vedo l' ora di diventare parte di una comunità così energetica e innovativa».

sonita alleyne 1

Sonita, che entrerà in carica a ottobre, col nuovo anno accademico, è nata a Barbados e cresciuta nell' est di Londra: dopo un lunga carriera di successo nel mondo dei media, attualmente presiede il consiglio di amministrazione dell' ente che si occupa della classificazione dei film in Gran Bretagna. La scelta è caduta su di lei dopo una lunga ricerca che ha visto per la prima volta una posizione di rilievo a Cambridge pubblicizzata su social media come LinkedIn.

sonita alleyne 2

Sonita aveva cominciato il suo percorso nei media lavorando al dipartimento di pubblicità di una radio jazz, prima di spostarsi nell' ambito della produzione di programmi. Quando venne licenziata, nel 1991, assieme a due colleghi mise su un' azienda che forniva contenuti alle stazioni radio della Bbc e a quelle commerciali: una scommessa vinta, tanto che il suo gruppo nel 2008 era diventato il più grande produttore di programmi radio in Gran Bretagna dopo la Bbc .

CAMBRIDGE UNIVERSITY 2

Nel corso degli anni Sonita è stata direttore non esecutivo al ministero della Cultura e membro del consiglio dei governatori dell' Università delle Arti di Londra. Nel 2003 è stata insignita dalla regina del titolo di Ufficiale dell' Impero britannico e nel 2012 è entrata a far parte del consiglio di amministrazione della Bbc , incarico che ha tenuto fino all' anno scorso.

a cambridge le sorellanze sono di elite

Ma oltre a un curriculum professionale stellare, Sonita è sempre stata molto attiva anche nel non profit: ha fatto parte della giuria dei Precious Awards, che celebrano il talento imprenditoriale delle donne di colore e ha fondato lo Yes Programme, un servizio online che aiuta gli studenti a prendere decisioni sulla carriera futura.

dagospia and friends a oxford

La sua nomina servirà sicuramente a dare una immagine di apertura e diversità a Cambridge, che assieme a Oxford viene spesso accusata di essere una istituzione elitaria: l' anno scorso, su 2612 studenti ammessi nel prestigioso ateneo, solo 58 erano neri: e si trattava già di un numero record.

sonita alleyne

Oxford e Cambridge stanno facendo sforzi per diventare più inclusivi e scrollarsi di dosso l' immagine di bastioni dell' élite bianca.

Un' operazione che ha suscitato polemiche: le due università sono state accusate dalle famiglie «borghesi» di applicare una discriminazione positiva a favore degli studenti svantaggiati, limitando il numero di quelli provenienti dalle prestigiose (e costose) scuole private. Oxford ha addirittura annunciato che ammetterà studenti svantaggiati anche se con voti di maturità non all' altezza dei suoi standard.

sonita alleyne 5 sonita alleyne cambridge