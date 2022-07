IL SONNO VERTICALE DEGLI SCHIAVI GIAPPONESI – IN GIAPPONE, DOVE LA CULTURA DEL LAVORO PORTA I DIPENDENTI A ESSERE SFRUTTATI FINO ALLO SFINIMENTO, MOLTE AZIENDE HANNO MONTATO IN UFFICIO LE “SCATOLE PER IL PISOLINO” – SI TRATTA DI STRUTTURE CHE PERMETTONO DI DORMIRE IN PIEDI, IN VERTICALE, CON SUPPORTI PER LA TESTA E LE GINOCCHIA – TUTTO AFFINCHE' I LAVORATORI POSSANO FARE PICCOLE PAUSE E POI TORNARE A ESSERE SPREMUTI…

scatola per dormire in piedi in ufficio

Le aziende giapponesi hanno escogitato una soluzione ingegnosa al problema diffuso nel paese dei dipendenti stanchi e assonnati: hanno montato negli uffici delle “scatole per il pisolino” per permettere ai lavoratori di dormire in piedi.

Il dispositivo per dormire in verticale sostiene la testa, le ginocchia e le natiche per permettere di mantenere la posizione eretta senza troppi sforzi.

Il programma delle “scatole del pisolino” è stato pensato e progettato per la rigida cultura lavorativa del Giappone, dove un dipendente su quattro è costretto a fare circa 80 ore al mese di straordinari, con ritmi spesso insostenibili.

la scatola per dormire in piedi 2

E la sonnolenza dei dipendenti è così diffusa in Giappone che è stata coniata l'espressione "inemuri" per riferirsi a coloro che si addormentano sul posto di lavoro.

La “scatola per il pisolino” è nata dalla collaborazione tra due aziende: i produttori di mobili Itoki e il fornitore di compensato Koyoju Gohan.

La direttrice della comunicazione di Itoki, Saeko Kawashima, ha detto a Bloomberg che “in Giappone ci sono molte persone che si chiudono in bagno per un po', cosa che non credo sia salutare. È meglio dormire in un luogo confortevole. Speriamo che le aziende possano utilizzare questo come un approccio più flessibile al riposo”.

inemuri giappone

Il Giappone è famigerato per richiedere ai dipendenti di lavorare intensamente per lunghe ore. Secondo uno studio del governo del 2016, un'azienda su quattro richiede fino a 80 ore di lavoro straordinario al proprio personale ogni mese, di solito non retribuite.

inemuri giappone 7 inemuri giappone 6

la scatola per dormire in piedi inemuri giappone 2 inemuri giappone 3 inemuri giappone 4 inemuri giappone 5