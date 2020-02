SONO 20 LE PERSONE RISULTATE POSITIVE AL CORONAVIRUS SULLA NAVE DA CROCIERA “DIAMOND PRINCESS” DELLA CARNIVAL JAPAN TENUTA IN QUARANTENA NELLA BAIA DI YOKOHAMA, IN GIAPPONE - ULTIME DALL'EPIDEMIA: SONO 565 I MORTI NEL MONDO, 28.149 I CONTAGI REGISTRATI, 1.147 LE GUARIGIONI - LA CINA ANNUNCIA IL DIMEZZAMENTO DEI DAZI SULL'IMPORT DI OLTRE 1.600 BENI AMERICANI PER 75 MILIARDI DI DOLLARI...

CORONAVIRUS: SONO 20 I CONTAGIATI SU NAVE IN GIAPPONE

(ANSA-AFP) - Salgono a 20 dalle 10 iniziali le persone risultate positive al coronavirus sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone. Le autorità sanitarie nipponiche hanno sottoposto a test 273 dei circa 3.700 passeggeri, oltre all'equipaggio. Il Giappone aveva messo due giorni fa la nave in quarantena perché alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong il 25 gennaio scorso.

ospedali cina per coronavirus 6

CORONAVIRUS: 565 MORTI NEL MONDO, OLTRE 28MILA CONTAGI

(ANSA) - Sono ormai 565 i morti per il coronavirus nel mondo mentre i contagi a livello globale ammontano a 28.149 casi e le persone guarite sono 1.147. E' il quadro aggiornato dell'epidemia, secondo la mappa online sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering della statunitense Johns Hopkins University. In particolare i decessi ammontano a 565 di cui 563 in Cina (549 nella sola provincia dello Hubei) e due all'estero (uno nelle Filippine ed un altro a Hong Kong).

coronavirus al microscopio 1

CORONAVIRUS: CINA DIMEZZA DAZI SU 75 MLD DI IMPORT USA

(ANSA) - La Cina annuncia il dimezzamento dei dei dazi sull'import di oltre 1.600 beni Usa per 75 miliardi di dollari, a un mese dalla firma della 'fase uno' dell'accordo sul commercio tra Washington e Pechino. La misura sarà efficace dal 14 febbraio, in base a quanto comunicato dalla Commissione sulle tariffe del Consiglio di Stato, il governo cinese. La decisione, nel mezzo dell'epidemia del coronavirus e della carenza di alcuni beni primari, interessa i dazi del 5% e del 10% applicati alla lista di beni colpiti a settembre.

coronavirus 5

Il taglio dei dazi sarà operativo dalle "13:01 del 14 febbraio", ha precisato una nota postata sul suo sito il ministero delle Finanze, in cui non è però specificato il fuso orario di riferimento. Le attuali tariffe al 10% e al 5% caleranno, rispettivamente, al 5% e al 2,5%, parte di una mossa che punta a far "avanzare lo sviluppo sano e stabile del commercio tra Cina e Usa".

coronavirus 4

Il governo cinese è intervenuto sui dazi rialzati il primo settembre 2019 in risposta a un'analoga mossa da parte americana. Con la 'fase uno' firmata il 15 gennaio a Washington, le parti si erano anche accordate sui tagli tariffari ad alcuni beni. Di recente, Pechino aveva riaffermato, senza fornire dettagli, il proposito di intervenire su quei beni che potevano essere usati nella lotta al coronavirus. l'epidemia partita da Wuhan che ha finora causato 564 morti.

coronavirus 3