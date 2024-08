SONO ARRIVATI NEGLI STATI UNITI I PRIGIONIERI RILASCIATI DALLA RUSSIA COME PARTE DI UN ACCORDO DI SCAMBIO TRA WASHINGTON E MOSCA - L'AEREO CON A BORDO GERSHKOVICH, L'EX MARINE PAUL WHELAN E LA GIORNALISTA RUSSO-AMERICANA ALSU KURMASHEVA È ATTERRATO ALLE 5:40 ORA ITALIANA ALLA BASE DI ANDREWS - AD ATTENDERLI C’ERANO BIDEN E KAMALA HARRIS - TRUMP ATTACCA: “QUANDO PUBBLICHERANNO I DETTAGLI DELLO SCAMBIO? LI STIAMO ANCHE PAGANDO IN CONTANTI?” - E' POLEMICA PER L'ASSENZA NELLO SCAMBIO DI MARC FOGEL, UN 63ENNE PROFESSORE DI STORIA, ARRESTATO NEL 2021 ALL'AEROPORTO DI MOSCA CON DELLA MARIJUANA NONOSTANTE AVESSE LA PRESCRIZIONE MEDICA PER USO TERAPEUTICO E CONDANNATO A 14 ANNI…

JOE BIDEN - KAMALA HARRIS E I PRIGIONIERI LIBERATI NELLO SCAMBIO CON LA RUSSIA

I PRIGIONIERI LIBERATI SONO ARRIVATI NEGLI USA

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 01 AGO - Sono arrivati negli Stati Uniti il giornalista Evan Gershkovich e gli altri prigionieri rilasciati dalla Russia come parte di uno straordinario accordo di scambio concluso tra Washington e Mosca. L'aereo con a bordo Gershkovich, l'ex marine Paul Whelan e la giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva è atterrato intorno alle 23:40 ora locale (le 5:40 in Italia) alla base di Andrews, vicino Washington. Ad attendere gli ex prigionieri ci sono il presidente americano Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris.

I PRIGIONIERI USA LIBERATI ACCOLTI DA BIDEN E HARRIS

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 02 AGO - Il presidente americano Joe Biden e il vicepresidente Kamala Harris hanno accolto il giornalista Evan Gershkovich e gli altri due americani che sono tornati sul suolo Usa dopo essere stati liberati dalla Russia in uno storico scambio di prigionieri. Gershkovich, l'ex marine Paul Whelan e la giornalista Alsu Kurmasheva sono stati salutati dagli applausi delle famiglie e degli amici in attesa, mentre sbarcavano da un aereo alla base di Andrews vicino Washington e ognuno abbracciava Biden e la Harris.

JOE BIDEN - KAMALA HARRIS E I PRIGIONIERI LIBERATI NELLO SCAMBIO CON LA RUSSIA

TRUMP ATTACCA L'ACCORDO SU PRIGIONIERI E INSINUA PAGAMENTI

(ANSA) - WASHINGTON, 01 AGO - Donald Trump attacca su Truth l'accordo per lo scambio di prigionieri tra Usa, Russia e altri Paesi, insinuando che sia sfavorevole a Washington e che siano stati pagati soldi, cosa che "e' un cattivo precedente per il futuro", accusa, anche se la circostanza e' stata esclusa dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

"Quando pubblicheranno - chiede in un post - i dettagli dello scambio di prigionieri con la Russia? Quante persone prendiamo rispetto a loro? Li stiamo anche pagando in contanti? Ci stanno dando soldi (per favore cancellate questa domanda, perché sono sicuro che la risposta è no)? Stiamo liberando assassini, killer o delinquenti? Sono solo curioso perché non facciamo mai buoni affari, in niente, ma soprattutto negli scambi di ostaggi. I nostri 'negoziatori' sono sempre un imbarazzo per noi!".

STATI UNITI - I PRIGIONIERI LIBERATI NELLO SCAMBIO CON LA RUSSIA

"Ho riportato a casa molti ostaggi - prosegue - e non ho dato un soldo al Paese avversario. Farlo è un brutto precedente per il futuro. È così che dovrebbe essere, o questa situazione peggiorerà sempre di più. Stanno estorcendo denaro agli Stati Uniti d'America. Stanno chiamando lo scambio 'complesso', così nessuno può capire quanto sia grave!".

FAMIGLIA DI PRIGIONIERO USA NON LIBERATO SI SENTE 'OLTRAGGIATA'

(ANSA) - WASHINGTON, 01 AGO - E' polemica per l'assenza nello scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia di Marc Fogel, un 63enne professore di storia della Anglo-American School di Mosca, arrestato nel 2021 all'aeroporto della capitale russa con della marijuana nonostante avesse la prescrizione medica per uso terapeutico e condannato a 14 anni. Successe sei mesi dopo anche alla star del basket femminile Brittney Griner, che però fu designata come "ingiustamente detenuta" e scambiata poi con un detenuto russo. In giugno la madre 95enne di Fogel ha fatto causa al Dipartimento di Stato americano per non aver dichiarato anche lui persona "ingiustamente detenuta".

STATI UNITI - I PRIGIONIERI LIBERATI NELLO SCAMBIO CON LA RUSSIA

Ed ora la sorella Anne si dice "oltraggiata" dal fatto che non sia stato incluso nel maxi-scambio di prigionieri. "Marc - ha accusato sui media Usa - non è mai stato considerato una priorità. Lui è stato condannato con la stessa accusa di Brittney Griner, ma non è mai stato designato come detenuto ingiustamente.

E non abbiamo alle spalle la Wnba (la lega di basket femminile Usa, ndr) né il Wall Street Journal (il giornale di Evan Gershkovich, ndr), quindi è molto difficile per noi farlo uscire. Penso che non sia stato designato 'ingiustamente detenuto' perché credo che non sia abbastanza importante, non abbiamo lo status di celebrità", ha proseguito.

JOE BIDEN - KAMALA HARRIS E I PRIGIONIERI LIBERATI NELLO SCAMBIO CON LA RUSSIA

"Ma credetemi, la parte peggiore di questa vicenda è essere messi contro altri americani. Io non lo voglio. Nessuno lo vuole. Neppure Marc lo vuole", ha aggiunto. La relativa oscurità della vicenda continua a sconcertare ex dirigenti Usa che lo hanno conosciuto a Mosca. Come l'ex ambasciatore Michael McFaul, il cui figlio era uno studente di Fogel: "Non è solo una persona a caso che è stata arrestata, era parte della nostra comunità, insegnava ai nostri ragazzi, ai figli dei funzionari governativi e dei nostri militari", ha detto in passato McFaul.

EVAN GERSHKOVICH JOE BIDEN CON I FAMILIARI DEI PRIGIONIERI LIBERATI DALLA RUSSIA