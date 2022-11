25 nov 2022 13:36

SONO ARRIVATI I TIFOSI "VERI" IN QATAR: DA COSA SI CAPISCE? DALLE BOTTE! - MAXI RISSA TRA ARGENTINI E MESSICANI IN UNA DELLE "FAN ZONE" ALLESTITE PER OSPITARE I TURISTI IN ARRIVO A DOHA - I SUPPORTER MESSICANI HANNO INTONATO IL CORO: "MESSI VAFFANCULO", FACENDO IMBESTIALIRE GLI ARGENTINI - ALCUNI TIFOSI HANNO AVUTO BISOGNO DI ASSISTENZA PER CURARE LIEVI FERITE… - VIDEO