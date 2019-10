SONO CASCATI MALE – SEI ELEFANTI SONO MORTI IN THAILANDIA DOPO AVER CERCATO DI METTERSI IN SALVO DALLA CADUTA DA UNA CASCATA - L'INCIDENTE SI È VERIFICATO NEL PARCO KHAO YAI ED È AVVENUTO DOPO CHE UN PICCOLO ELEFANTE DI TRE ANNI È CADUTO IN ACQUA ED È AFFOGATO – NON È LA PRIMA VOLTA CHE…(VIDEO)

Sei elefanti sono morti in Thailandia dopo aver cercato di mettersi in salvo dalla caduta da una cascata. L'incidente si è verificato nel parco Khao Yai, ed è avvenuto dopo che un piccolo elefante di tre anni è caduto in acqua ed è affogato. Altri due elefanti sono stati avvistati nelle vicinanze sul bordo di una scogliera, tra cui la madre dell'elefantino, e le autorità thailandesi stanno cercando di metterli in salvo.

Già in passato ci sono stati incidenti simili nella stessa cascata, conosciuta localmente come Haew Narok (Hell's Fall). Nel 1992 vi annegarono un gruppo di otto elefanti. Edwin Wiek, il fondatore della Wildlife Friends Foundation thailandese, ha dichiarato che gli elefanti avranno difficoltà a sopravvivere perché questi sono animali che per nutrirsi e vivere fanno conto l'uno sull'altro.

"È come perdere metà della tua famiglia- ha dichiarato Wiek alla Bbc - Non c'è niente che tu possa fare, purtroppo è la natura". In Thailandia vivono circa settemila elefanti, di cui più della metà in cattività.

