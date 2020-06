SONO EROI O TEPPISTI? - DISTRUZIONE A SOHO, A NEW YORK, DOVE DECINE DI SACCHEGGIATORI HANNO SFONDATO LE VETRINE DI NEGOZI DI LUSSO COME GUCCI, CHANEL E BLOOMINGDALES PER RUBARE MERCI DURANTE LA SESTA NOTTE DI RIVOLTE NEL PAESE - CON IL PRETESTO DELL'ASSASSINIO DI GEORGE FLOYD, APPROFITTANO DEI TUMULTI PER PORTARSI A CASA MERCE DA RIVENDERE - VIDEO

DAGONEWS

saccheggi a new york durante le rivolte per omicidio di george floyd 23

Distruzione a Soho a New York City dove domenica sera decine di saccheggiatori hanno sfondato le vetrine di negozi di lusso come Gucci, Chanel e Bloomingdales per rubare merci durante la sesta notte di rivolte nel Paese dopo l’omicidio di George Floyd.

Non è chiaro se coloro che hanno distrutto i negozi facessero parte dei manifestanti per la morte dell’afroamericano o abbiamo approfittato del caos per rubare. Domenica sera, a New York, oltre 250 persone sono state arrestate. Sei poliziotti sono rimasti feriti e un uomo sui vent'anni è stato colpito all'addome durante una rissa: adesso è in ospedale in condizioni stabili.

saccheggi a new york durante le rivolte per omicidio di george floyd 4

Durante la notte poliziotti del NYPD in tenuta antisommossa hanno pattugliato le strade della città e gli elicotteri hanno sorvolato il quartiere noto per i suoi ristoranti alla moda i negozi di abbigliamento di lusso e gli appartamenti costosi. Scene simili si sono registrate nelle città di tutto il Paese dopo la morte di Floyd, ucciso dal poliziotto Derek Chauvin che si è inginocchiato sul suo collo per più di otto minuti: l’agente ora è stato accusato di omicidio, ma altri tre poliziotti coinvolti sono ancora in attesa della formulazione delle accuse.

