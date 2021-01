11 gen 2021 20:30

SONO FUORI DAL TUNNEL... DEL TRADIMENTO - UN MURATORE IN MESSICO AVEVA SCAVATO UN TUNNEL SOTTERRANEO PER ANDARE A TROVARE L'AMANTE, CHE ABITAVA A POCHE CENTINAIA DI METRI - MA QUANDO IL MARITO DELLA DONNA, UN GUARDIANO NOTTURNO, È RIENTRATO ALL'IMPROVVISO E HA SCOPERTO NON SOLO CHE I DUE SCOPAVANO MA ANCHE IL PASSAGGIO SEGRETO, LA CUI APERTURA ERA SOTTO IL LETTO...