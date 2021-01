“VOGLIAMO UN GOVERNO POLITICO, MA NON A TUTTI I COSTI” – MATTEO RENZI CHIEDE UN DOCUMENTO SCRITTO PER SMONTARE IL CONTISMO SENZA LIMITISMO. CIOÈ UN CONTRATTO DI GOVERNO: “NON SERVONO RIUNIONI NOTTURNE FINO ALL’ALBA O EMENDAMENTI DI NOTTE, MA UN METODO CONDIVISO” – “CON FICO NON ABBIAMO PARLATO DI NOMI” – “NON SERVONO PRIMULE, NON SERVONO BANCHI A ROTELLE. IL MES DIVISIVO? ANCHE IL REDDITO DI CITTADINANZA E IL BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI LO SONO…”