L'attaccante dell'Arsenal Gabriel Martinelli fotografato con il padre Joao Carlos in piazza Risorgimento a Lauriano. Era l'agosto 2019. Qui nel Comune di mille e 452 abitanti sulla collina torinese verso la provincia di Asti, loro figurano iscritti all'Aire (l'anagrafe degli italiani residenti all'estero). Come altri 67 connazionali tra cui il campione della nazionale verdeoro di pallamano Josè Guilherme De Toledo, risultano residenti al B&B Cascina Colombaro, che da ottobre 2020 ha cambiato proprietà e nome.

Fino al 2019 la struttura dove erano ospiti, immersa nel verde, era composta solamente da due stanze. Gli ex responsabili, insieme ad altre otto persone tra cui la sindaca Matilde Casa, la responsabile dell'anagrafe di Lauriano e un dipendente comunale, sono indagati dalla procura di Ivrea per associazione a delinquere, corruzione e falsità ideologica.

Iscritti nel registro degli indagati ci sono anche gli agenti della società d'intermediazione Rotunno - Immigration Solutions & Business di San Paolo in Brasile alla quale i destinatari della residenza si rivolgevano per ottenere i documenti necessari. Nei guai è finito anche il responsabile dell'ufficio anagrafe nel Comune di Asciano (Siena) perché nell'indagine dei carabinieri di Chivasso emerge che si sarebbe fatto consegnare denaro per trovare immobili dove ospitare, fittiziamente, i cittadini stranieri.

Per ottenere la cittadinanza i brasiliani versavano cifre comprese tra i mille e 500 euro e i 10 mila. I soldi venivano versati alla Rotunno Immigration Salutions&Business, i cui agenti si interessavano per far ottenere la residenza e la successiva cittadinanza italiana «iure sanguinis» (cioè attraverso una discendenza italiana) ai richiedenti, a quanto pare senza avere diritto.

Per far ottenere le cittadinanze la responsabile dell'anagrafe di Lauriano - si legge nelle carte dell'inchiesta della pm Valentina Bossi - avrebbe ricevuto dalla società di intermediazione borse, una catenina in oro e altri regali. Alla sindaca Matilde Casa, quale corrispettivo per la disponibilità dimostrata, sarebbe stato regalato un computer per la biblioteca comunale.

Al padre del calciatore dell'Arsenal, si legge nelle carte che «in data 3 aprile 2019 veniva rilasciata falsa autorizzazione a stabilire la residenza presso il B&B Cascina Colombaro, luogo in cui l'uomo non soggiornava nemmeno una notte - infatti pernottava tra il 2 e il 3 aprile 2019 presso un altra struttura del Torinese - Tuttavia la proprietaria rilasciava autorizzazione alla residenza presso il B&B di Lauriano».

