Venti milioni di dollari: è quanto ha speso la moglie di un banchiere azero, attualmente detenuto per frode, nei magazzini Harrods di Londra. Zamira Hajiyeva è riuscita a spendere in un solo giorno ben 760 mila dollari. E non è il suo unico record. Nei dettagli dello shopping compulsivo della signora, pubblicati nelle carte dell'accertamento dell'anticorruzione britannica, sorprendono anche i 38 mila dollari spesi in un unico acquisto di cioccolato e ben 1,3 milioni di euro nel reparto giocattoli (per i tre figli).

Nei dieci anni di spese folli, di cui i media britannici hanno potuto dare conto grazie alla pubblicazione dei documenti dell'indagine, Hajiyeva ha strisciato carte di credito per un totale di 5 milioni di dollari dai gioiellieri di lusso Boucheron. Oltre 2,2 milioni di dollari sono andati in Cartier: la National Crime Agency (Nca) ha poi sequestrato un anello di diamanti del valore di 1,4 milioni di dollari.

Nella profumeria di Harrods ha speso 317 mila dollari e 127 mila in ciascuno dei marchi di lusso Dennis Basso, Celine, Fendi e Christian Dior. Nella cioccolateria belga Godiva si sono stati spesi, in una singolo acquisto, ben 38 mila dollari. Altri 3.040 sono andati in unico acquisto di vino e alcolici.

Hajiyeva - scrive la Cnn - è la prima persona a finire nel mirino dell'accertamento fiscale introdotto l'anno scorso con la legge anticorruzione "McMafia". Le è stato chiesto di spiegare la provenienza dei fondi spesi, nonché di come lei e suo marito potessero permettersi le loro proprietà da capogiro. Una delle case di proprietà della coppia - una casa da 15,1 milioni a Knightsbridge - si trova a pochi passi da Harrods. Forse anche per questo era una cliente affezionata.

