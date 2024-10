SONO STATI SCARCERATI I DUE CINESI DI 30 E 49 ANNI ACCUSATI DI AVER UCCISO CON 20 COLTELLATE IL 37ENNE EROS DI RONZA, CHE STAVA TENTANDO DI RUBARE DEI GRATTA E VINCI DAL LORO BAR, A MILANO - LO HA DECISO IL GIP, CHE HA CONVALIDATO L'ARRESTO PER OMICIDIO VOLONTARIO E DISPOSTO I DOMICILIARI PER ENTRAMBI: "L'OMICIDIO È MATURATO IN UN CONTESTO PARTICOLARE. I DUE ARRESTATI AVEVANO APPENA SUBITO UN FURTO" - GLI INDAGATI SOSTENGONO DI AVER REAGITO PER PAURA, MA IL MEDICO LEGALE HA CONTATO 36 FERITE SUL CORPO DELLA VITTIMA, ALCUNE ANCHE ALLE SPALLE...

Niente carcere per Shu Zou, 30 anni, e lo zio 49enne Liu Chongbing, accusati di avere ucciso con delle forbici un ladro - il 37enne Eros Di Ronza - che stava tentando di portare via dei gratta e vinci dal loro bar-tabaccheria in viale Da Cermenate a Milano.

Lo ha deciso il gip milanese Tiziana Gueli, convalidando l'arresto per omicidio volontario e disponendo per entrambi la misura dei domiciliari.

La «legittima difesa», invocata dal difensore Simone Ciro Giordano, non è stata riconosciuta dal gip, il quale però scrive che il delitto è «maturato in un contesto particolare», poiché i due arrestati avevano «appena subito un furto che, a quanto dichiarato, è soltanto l'ultimo di una lunga serie».

Uno dei due ha sostenuto che lui non ha ucciso, perché è arrivato «solo alla fine», e l'altro ha raccontato di aver «colpito per paura, per reazione», dopo essere stato aggredito. [...]

Una telecamera di sorveglianza vicino al bar-tabaccheria di viale Da Cermenate, scrive la pm Maura Ripamonti nella richiesta di convalida e di custodia cautelare, «dimostrano chiaramente come i fendenti», sferrati con delle forbici con lama da 11 centimetri, «sono numerosi e caratterizzati da estrema violenza».

Almeno venti, stando all'imputazione, «al petto, all'addome, alla schiena, ai fianchi, alle gambe ed agli arti superiori». Il medico legale ha contato 36 ferite. Va sottolineata, mette nero su bianco la Procura, guidata da Marcello Viola, nelle indagini della Polizia, «la sproporzione della reazione e, anzi, l'efferatezza» con cui Eros Di Ronza, 37 anni con precedenti penali,

viene colpito «prima da dietro, quando, con tutto il busto ancora dentro il bar, nemmeno può accorgersi della presenza dei titolari e poi finito quando ormai è inerme a terra, con una serie di colpi inferti con forza, in una sequenza in cui la lontananza della scena rispetto alla telecamera non riesce a mascherarne l'estrema drammaticità". […]

