SONO STATO FRANCO - RIESUMATE LE SPOGLIE DEL “GENERALISIMO”: LA SALMA TRASFERITA DAL COMPLESSO MONUMENTALE DI VALLE DE LOS CAÍDOS AL CIMITERO DI EL PARDO MINGORRUBIO, A MADRID. C'ERA ANCHE L'EX TENENTE COLONNELLO ANTONIO TEJERO, IL GOLPISTA CHE... – RESPINTO L’ULTIMO RICORSO DELLA FAMIGLIA DELL’EX DITTATORE - POCHI GIORNI PRIMA DELLE ELEZIONI IL PREMIER SANCHEZ MANTIENE UNA DELLE SUE PROMESSE…

Alessandro Oppes per repubblica.it

francisco franco spoglie riesumate

A operazione conclusa, il presidente del governo Pedro Sánchez può tirare un sospiro di sollievo e dichiarare solennemente: "Abbiamo messo fine a un affronto morale". Il feretro con le spoglie mortali di Francisco Franco è già nel cimitero di Mingorrubio - a tre chilometri da quel palazzo del Pardo che fu la sua sede ufficiale durante il quarantennio di dittatura - e riposerà in una tomba comune (anche se sfarzosa) accanto alla moglie Carmen Polo scomparsa nel 1988.

francisco franco spoglie riesumate

La Spagna non ha più da oggi un monumento di Stato dedicato all'esaltazione di un regime liberticida. Il complesso del Valle de los Caídos è stato per tutta la giornata sotto diretto controllo dei militari della Guardia Civil per portare a compimento l'operazione di esumazione voluta dall'esecutivo socialista, approvata dal Parlamento, infine confermata dalla magistratura che ha respinto l'ultimo ricorso della famiglia del Generalísimo.

All'interno della basilica, nella grande cripta proprio sotto la collina dominata dalla gigantesca croce di 150 metri d'altezza, alle 10,30 gli operai si sono messi al lavoro per rimuovere la lastra di granito del peso di una tonnellata e mezza sotto la quale dal 23 novembre 1975, tre giorni dopo la morte, riposava il dittatore, allora salutato con tutti gli onori. Questa volta la tomba era completamente occultata alla vista da una tenda, per evitare riprese e foto.

francisco franco spoglie riesumate

Testimoni diretti, solo due familiari di Franco, la ministra della Giustizia Dolores Delgado come "notaia del Regno" e un perito incaricato di verificare lo stato del feretro. La bara in legno non era in buone condizioni, la cassa in zinco al suo interno sì. I nipoti e pronipoti del Caudillo - 22 in tutto arrivati al mausoleo a bordo di tre minibus scortati dalla polizia - hanno deciso comunque che il trasferimento dovesse avvenire all'interno della stessa bara utilizzata per la prima sepoltura.

Quando il feretro, portato a braccia da quattro familiari, ha varcato il portone della basilica per accedere all'enorme spianata del Valle, uno dei nipoti del dittatore ha urlato "Viva España, Viva Franco!" a beneficio delle telecamere di Tve, l'emittente pubblica spagnola unica presente per disposizione del governo. Il trasferimento è avvenuto in elicottero, un Super Puma dell'aeronautica militare spagnola, per evitare il rischio di contestazioni da parte di gruppi di nostalgici del regime. Che però si erano riuniti, poche centinaia, alle porte del cimitero di Mingorrubio.

francisco franco spoglie riesumate

C'era anche, accolto da un'ovazione dei militanti dell'ultradestra, l'ex tenente colonnello Antonio Tejero, il golpista che irruppe nell'emiciclo delle Cortes pistola in pugno il 23 febbraio 1981. Suo figlio Ramón, sacerdote, parroco a Malaga, ha celebrato la messa funebre insieme al priore del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, un ex falangista che ha cercato di opporsi fino all'ultimo all'esumazione di Franco. Ma lì, a Mingorrubio, ormai era una cerimonia privata. Al Valle restano solo gli ossari con i resti di oltre 30mila vittime della Guerra Civile, di entrambi i fronti. Il governo ha già annunciato che studierà presto il modo per trasformarlo in un luogo della memoria, dove si onorano le vittime ma non c'è più il carnefice.

francisco franco spoglie riesumate FRANCISCO FRANCO MUSSOLINI FRANCISCO FRANCO TIME CARMENA FIGLIA DI FRANCISCO FRANCO FRANCISCO FRANCO CON LA FAMIGLIA NEL 1972 giovani sostenitori di francisco franco FRANCISCO FRANCO E RE JUAN CARLOS DI BORBONE FRANCISCO FRANCO E RE JUAN CARLOS DI BORBONE FRANCISCO FRANCO E LA FIGLIA CARMEN LA TOMBA DI FRANCISCO FRANCO