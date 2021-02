20 feb 2021 10:00

SONO TAMPAX FACILI IN NUOVA ZELANDA – TUTTE LE SCUOLE DEL PAESE OFFRIRANNO DA GIUGNO ASSORBENTI ALLE ALUNNE PER SCONFIGGERE IL FENOMENO DELLA “POVERTÀ MESTRUALE” – UNA SVOLTA VOLUTA DALLA PREMIER JACINDA ARDERN, PREOCCUPATA CHE MOLTE STUDENTESSE NON VADANO A LEZIONE PERCHÉ NON POSSONO PERMETTERSI DI COMPRARE GLI ASSORBENTI: “NON SI DEVE RINUNCIARE ALL’ISTRUZIONE PER UNA COSA CHE FA PARTE DELLA VITA DI METÀ DELLA POPOLAZIONE…”