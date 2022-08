SONY, CACCIA I SOLDI! - IL COLOSSO GIAPPONESE DOVRÀ AFFRONTARE UNA CLASS ACTION DA 6 MILIARDI DI EURO PER AVER ABUSATO DELLA SUA POSIZIONE DOMINANTE NELLA VENDITA DEL SOFTWARE UTILIZZATO SULLA SUA PIATTAFORMA PLAYSTATION - SONY È ACCUSATA DI ADDEBITARE INGIUSTAMENTE UNA COMMISSIONE DEL 30% SU OGNI GIOCO DIGITALE O ACQUISTATO SUL "PLAYSTATION STORE" - IN CASO DI VITTORIA, MILIONI DI GIOCATORI DEL REGNO UNITO POTREBBERO RICEVERE UN RIMBORSO TRA I 80 E 670 EURO...

Da “la Stampa”

Milioni di videogiocatori del Regno Unito potrebbero ricevere un risarcimento dal colosso giapponese Sony che dovrà affrontare una class action da 5 miliardi di sterline (6 miliardi di euro) per abuso di posizione dominante nella vendita del software utilizzato sulla sua piattaforma Playstation. L'azione legale è stata depositata al Competition Appeal Tribunal di Londra da Alex Neill, la responsabile del sito di tutela dei consumatori Resolver, per conto dei tanti gamers britannici.

L'accusa rivolta al gigante giapponese è di addebitare ingiustamente una commissione del 30% su ogni gioco digitale o acquisto dal Playstation Store. Quella lanciata da Neill è una causa organizzata nei minimi dettagli: è stato creato un sito dedicato, che si chiama' Playstation, You Owe Us', e vengono descritti i termini per gli utenti che possono ottenere un rimborso. Si rivolge ai possessori di una console che dal 19 agosto 2016 hanno fatto acquisti sullo store. Ogni persona potrebbe ricevere, in caso di vittoria di fronte alla giustizia inglese, un rimborso stimato tra le 67 e le 562 sterline (80-670 euro).