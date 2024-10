SOPRAVVISSUTI AL 7 OTTOBRE MA MORTI DENTRO - SHIREL GOLAN, UNA 22ENNE CHE ERA RIUSCITA A SCAPPARE AI TERRORISTI DI HAMAS, SI È SUICIDATA IL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO: LEI, CHE SI TROVAVA AL FESTIVAL NOVA, FU LA SOLA DEL SUO GRUPPO A SOPRAVVIVERE - IL FRATELLO DELLA GIOVANE ATTACCA NETANYAHU PER NON AVERLE ASSICURATO CURE PSICOLOGICHE: SAREBBERO ALMENO 50 I SUICIDI TRA I SOPRAVVISSUTI ALL'ATTACCO DI HAMAS...

Estratto dell’articolo di Rossella Tercatin per "La Repubblica"

https://www.repubblica.it/esteri/2024/10/21/news/israele_shirel_golan_nova_festival-423567707/amp/

Shirel Golan

Ieri, per il suo 22esimo compleanno, Shirel Golan doveva trascorrere la giornata con i genitori e visitare il Muro del Pianto a Gerusalemme. Invece, all’ultimo, ha deciso di annullare tutto. Amici e parenti l’hanno cercata invano per farle gli auguri. Nel pomeriggio, la ragazza è stata trovata senza vita nella casa dove viveva a Porat, nel centro di Israele.

Il 7 ottobre 2023, Shirel si trovava al Festival Nova. Dopo l’inizio dell’attacco di Hamas, si diede alla fuga su una macchina con altre undici persone, poi trovò un altro passaggio sul veicolo di un poliziotto. Di tutti coloro che si trovavano sulla prima auto, lei fu la sola a sopravvivere.

Come spiegato dal fratello Eyal alla stampa israeliana, da quel momento Shirel ha presentato chiari sintomi di disturbi post-traumatici. Eppure non riceveva, secondo la famiglia, sufficiente aiuto dallo stato, nonostante fosse stata già ricoverata due volte in ospedale.

Shirel Golan

«Lo Stato di Israele ha ucciso mia sorella due volte. Una volta in ottobre, mentalmente, e una seconda volta oggi, fisicamente», ha detto Eyal al Canale 12, sottolineando come si siano trovati ad affrontare da soli la situazione. «Mia madre è dovuto andare in pensione anticipata per starle vicino», ha raccontato. «L’unica volta che l’abbiamo lasciata sola è stata oggi - e lei ha deciso di togliersi la vita».

Quello di Shirel non è il primo caso di suicidio tra i sopravvissuti dell’evento che è stato teatro di uno dei peggiori massacri di Hamas, con oltre 360 morti, decine di ragazzi presi in ostaggio, centinaia di feriti e ripetuti casi di torture e violenze sessuali. In aprile, durante una riunione sul tema in una commissione parlamentare alla Knesset, un sopravvissuto, Guy Ben Shimon, aveva parlato di quasi cinquanta suicidi, un numero che è stato in seguito smentito dal Ministero della Salute israeliano. [...]

attacco di hamas al kibbutz di be eri 1 attacco di hamas al kibbutz di be eri 2 NOA ARGAMANI RAPITA IL 7 OTTOBRE attacco di hamas del 7 ottobre 3 il kibbutz di be’eri, assaltato il 7 ottobre da hamas foto di micol flammini 9 NOA ARGAMANI RAPITA IL 7 OTTOBRE fotoreporter durante l attacco di hamas del 7 ottobre 2 il kibbutz di be’eri, assaltato il 7 ottobre da hamas foto di micol flammini 1 fotoreporter durante l attacco di hamas del 7 ottobre 1 gli israeliani recuperano frammenti di ossa al kibbutz di be eri Shirel Golan