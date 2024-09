SORCI VERDI AD ALTA QUOTA! - UN TOPO VIVO SPUNTA DAL PASTO SERVITO A UNA PASSEGGERA E UN AEREO DELLA SAS (SCANDINAVIAN AIRLINES) E' COSTRETTO A EFFETTUARE UN ATTERRAGGIO DI EMERGENZA - L'INCREDIBILE STORIA SUL VOLO MALAGA-OSLO "DIROTTATO" A COPENAGHEN - LE COMPAGNIE AEREE PRENDONO SUL SERIO LA PRESENZA DI RODITORI VIVI A BORDO DEI VELIVOLI PERCHÉ C'E' IL RISCHIO CHE QUESTI...

Di solito i dirottamenti verso altri aeroporti avvengono in condizioni di maltempo a destinazione ma anche per numerose altre emergenze legate a malori improvvisi dei passeggeri o problemi tecnici: stavolta, però, un caso più unico che raro ma a lieto fine ha causato l'atterraggio d'emergenza a Copenaghen di un volo della Scandinavian Airlines (Sas) inizialmente diretto da Oslo a Malaga.

Un topo, vivo, è saltato fuori dal pasto di una passeggera creando non poco stupore e scompiglio tra i passeggeri a bordo. Per la sicurezza collettiva, quindi, il personale di bordo ha optato per lo scalo danese visto che il "passeggero clandestino" rappresentava sicuramente un rischio. A spiegare l'accaduto ci ha pensato un portavoce della Sas che alla Bbc ha dichiarato che si tratta di un evento che "accade estremamente di rado".

L'ipotesi più accreditata per il topo a bordo è che, rispetto alle procedure previste, sarebbe avvenuto uno scambio di aerei per un'ispezione che, evidentemente, non ha fornito il giusto timing per controllare tutto per il meglio. "Le compagnie impongono severe restrizioni per quanto riguarda la presenza di roditori a bordo degli aerei, per evitare il rischio che gli animali rosicchino i cavi elettrici", ha aggiunto il portavoce. [...]