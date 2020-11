SORCI VERDINI: IL POVERO DENIS È STATO COSTRETTO A RIMANERE TRE ORE IN PORTINERIA A REBIBBIA PRIMA DI POTER ENTRARE IN CARCERE. IL MOTIVO? UNA MANCATA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DALLA CASSAZIONE – SALVINI CONSOLA FRANCESCA NELLA CASA DI VIGNA CLARA MA NON COMMENTA – LA VISITA DI SGARBI E LA DELUSIONE PER LA SENTENZA: “È UNA GRANDE INGIUSTIZIA, MA NON SCAPPO, IO SONO DENIS VERDINI”

denis e francesca verdini foto barillari

1 – VERDINI IN CARCERE: "DELUSO MA SERENO, GIUSTO COSTITUIRSI"

Da www.adnkronos.com

"Deluso" dalla sentenza della Cassazione, ma ''sereno, assolutamente tranquilli". Queste le parole di Denis Verdini a Rebibbia riferite all'Adnkronos da Vittorio Sgarbi. Il deputato e critico d'arte ha fatto un blitz questa sera nel carcere romano dove Verdini si è recato per costituirsi dopo la condanna definitiva della Cassazione a 6 anni e mezzo per il crac del Credito cooperativo fiorentino.

"Era giusto costituirsi", ha detto ancora Verdini, protagonista di una vicenda singolare: per ore infatti è rimasto in attesa di poter entrare nel penitenziario per una mancata trasmissione degli atti dalla Cassazione. L'ex parlamentare ha atteso dalle 16,30 alle 21,30, prima di poter entrare a Rebibbia.

salvini verdini 31

''Sono andato a trovare Verdini a Rebibbia -racconta Sgarbi-. Era nella portineria interna, nella guardiola, che aspettava di entrare. Con lui c'erano i parenti più stretti. Era arrivato lì alle 16.30. E' rimasto sorpreso nel vedermi e io gli ho detto che volevo capire di persona questa bizzarria, che lo aveva costretto a restare fuori dal carcere in mancanza della notifica del provvedimento restrittivo nei suoi confronti''.

MATTEO SALVINI NELL'ORTO DI VERDINI

''Ho trovato Verdini un po' deluso della sentenza, ma sereno, assolutamente tranquillo -dice l'ex azzurro-. Evidentemente, stando lì da tante ore aveva interiorizzato la situazione... Mi ha detto che era giusto costituirsi. Ho parlato con la polizia penitenziaria, che mi ha spiegato che la mancata trasmissione degli atti può capitare e che per il protocollo anti Covid Verdini andrà in una cella dove resterà solo per evitare di portare un eventuale contagio all'interno del carcere e non per evitare il rischio di contagiarsi".

denis verdini simonetta fossombroni

2 – "UN'INGIUSTIZIA, MA IO NON SCAPPO" E SALVINI CONSOLA LA FIGLIA FRANCESCA

Estratto dell'articolo di Carmelo Lopapa per “la Repubblica”

«È una grande ingiustizia. Ma vado a consegnarmi, io non scappo, io sono Denis Verdini. Si vede che nella vita dovevo affrontare anche questa, con tutto il resto». Tre del pomeriggio, salotto di casa, nel centro di Roma. Accanto all' ex mattatore berlusconiano con la criniera bianchissima ci sono i figli Tommaso, Diletta e Francesca.

L' avvocato Franco Coppi ha appena comunicato al telefono la sentenza della Corte di Cassazione sul processo per la bancarotta dell' ex Credito cooperativo fiorentino.

matteo salvini con francesca verdini a capodanno

Il "re" dei numeri (e delle liste elettorali) proprio negli anni d' oro della scalata ai vertici di Forza Italia era stato presidente dell' istituto per 20 anni, dal 1990 al 2010, poi il crac. «Non mi hanno dato la possibilità di difendermi, di spiegare. Io quell' istituto l' ho salvato, l' ho valorizzato, l' ho rilanciato», si lamenta con gli amici. Non ama gli addii "Denis", così, già un' ora dopo saluta i figli e si fa accompagnare da Tommaso in auto all' ingresso di Rebibbia. E lì resterà dalle 16,30 alle 19,30 in attesa di poter entrare nel penitenziario per via della mancata trasmissione degli atti dalla Cassazione.

(...) Raccontano che la più provata di casa Verdini sia stata proprio Francesca, 27 anni, fidanzata di Matteo Salvini. Sue le lacrime più amare al momento del saluto. È lei ad andare via per prima, nel pomeriggio. Raggiunge il fidanzato e insieme vanno a casa di lei a Vigna Clara, Roma Nord. Non trova conferme ufficiali, ovviamente, la breve telefonata di saluto che sarebbe intercorsa tra l' ex ministro dell' Interno e il suocero in pectore. Tramite Francesca, raccontano.

denis e francesca verdini foto barillari

Il segretario della Lega aveva già detto ai più stretti collaboratori di non prendere alcun impegno per ieri pomeriggio, giorno previsto della sentenza. Si è limitato a una conferenza stampa a Palazzo Madama al mattino per illustrare le sue personalissime ricette per combattere il Covid. Poi si è eclissato anche dai suoi.

Vuole stare da solo con la fidanzata nella casa in cui trascorrono parecchio tempo insieme quando l' ex vicepremier è a Roma. Il pomeriggio e la sera li trascorrono lì. «No, non voglio commentare la sentenza, non ne commento mai, figuriamoci questa», è l' unico messaggio che il leader fa trapelare da casa, quando i suoi lo informano che in tanti vorrebbero raccogliere le sue considerazioni sulla vicenda.

denis verdini

Un caso giudiziario dal quale del resto si è tenuto sempre distante e distinto, nonostante si trattasse del padre della fidanzata. Ma che lo amareggia, come racconta a chi gli ha parlato in queste ore, sotto il profilo umano, proprio per il dolore che sta vivendo la sua compagna.

FRANCESCA VERDINI E MATTEO SALVINI

In tre occasioni, nelle ore seguenti, Salvini prende il telefono per farsi vivo, per attaccare i ministri Costa, Lamorgese e infine il governo tutto. Ma l' eclissi è durata lo spazio di un pomeriggio-sera d' autunno. Già stamattina Salvini alle 8 sarà davanti alle telecamere, quelle di Agorà su Raitre, per tornare a parlare di tutto. (...)

FRANCESCA VERDINI MATTEO SALVINI matteo salvini e francesca verdini in spiaggia a sabaudia 10 matteo salvini con la fidanzata francesca verdini in un ristorante di bari 8 Verdini Denis matteo salvini con francesca verdini a capodanno 3 maria elena boschi denis verdini denis verdini tweet by alessandro gassmann